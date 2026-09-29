ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମୁଁହାମୁଁହି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାପାନର କାକାମିଗାହାରା ସ୍ଥିତ ଗିଫୁ ପ୍ରିଫେକ୍ଚୁରାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Published : September 29, 2026 at 2:10 PM IST
Asian Games 2026 India vs Pakistan: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖେଳରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହକିରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା କେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଲ୍-ଏ ରେ ଭାରତ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକତରଫା ଭାବେ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ 13-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-2 ରେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପରେ ମଧ୍ୟ 7-0 ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଜାପାନକୁ ମଧ୍ୟ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 10-0 ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ତିନିଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 27, 40 ଏବଂ 45 ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା 44 ଏବଂ 45 ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଷେକ, ଯୁଗରାଜ ସିଂହ, ସୁଖଜିତ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ମନଦୀପ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।
WHEN INDIA MEETS PAKISTAN, THE GAME FEELS DIFFERENT. 🏑— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2026
A place in the Asian Games Gold Medal match is on the line.
Watch India vs Pakistan in the Men's Hockey Semi-Final at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, on 1st October, from 1 PM, LIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/8FW32v5tEv
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାପାନର କାକାମିଗାହାରା ସ୍ଥିତ ଗିଫୁ ପ୍ରିଫେକ୍ଚୁରାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦୁପହର 1:00 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲାକୁ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (DD Sports) ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ସୁଫୟାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 11ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁକାବିଲା 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ 5-3 ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।