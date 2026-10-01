ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍
IND vs PAK: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହା-ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ।
Published : October 1, 2026 at 2:18 PM IST
India vs Pakistan Final: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ, ସେହି ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବ ଏବଂ ପରାଜିତ ହେବା ଦଳକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହା-ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେତା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 13 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 13 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 111 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ତୌହିଦ ହ୍ରିଦୟ 25 ବଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 42 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦଳର ବାକି କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ିଆରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଇଥିବା 112 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ଯକୁ ପାକିସ୍ତାନ 11.3 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐊𝐈 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃! ✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 1, 2026
After completely blowing away Sri Lanka for just 45 runs, Team India march into the Final for a massive clash against arch-rivals Pakistan! 💥
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/YyvSZ0inzr
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 124 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 169 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶନ ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ଦେଇଥିବା 170 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ମାତ୍ର 45 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ 124 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଏକ ଧମାକାଦାର ଶୈଳୀରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
India 🆚 Pakistan— Cricbuzz (@cricbuzz) October 1, 2026
The arch-rivals will meet again, with an Asian Games gold medal at stake 🥇 pic.twitter.com/R1pq4kZKAV
କେବେ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ଆସନ୍ତା 3 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 3 ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 10ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଢ଼େ 9ଟା ସମୟରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଠିକ୍ 10ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବ ଏବଂ ପରାଜିତ ହେବା ଦଳ ରନର୍ସଅପ୍ ରହିବ ଓ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇବ। ଶନିବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।