୮୫ ପଦକ ସହ ଭାରତର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଅଭିଯାନ ଶେଷ: ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ପୂରା ତାଲିକା
Asian Games 2026: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ସଫଳ ଅଭିଯାନ ଶେଷ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା...
Published : October 4, 2026 at 10:46 AM IST
Asian Games 2026 India Medal Tally: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ (୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଏହି ଖେଳର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ନିଜର ଶେଷ ପଦକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଜିତିଛି। ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲ୍ରେ ମାଲେସିଆ ଉପରେ ୫-୧ର ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଏହି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସମାପ୍ତି କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ୨୧ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ମୋଟ ଉପରେ ୮୫ତମ ପଦକ ଥିଲା। ଏହା ସହ ଭାରତ ଏସିଆଗେମ୍ସରେପୁଣିଥରେ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି।
ଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ହାଙ୍ଗଜୋ ୨୦୨୨ ଗେମ୍ସ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୭ କମ୍ ରହିଛି। ଭାରତ ହାଙ୍ଗଜୋରେ ମୋଟ ୧୦୬ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଆଶାନୁରୂପ ପରିଣାମ ବଦଳରେ ନିରାଶା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକ ମଜବୁତ ଫିନିଶ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ଭାରତ ଶେଷ ସମୟର ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୦ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ୧୦ରୁ ବାହାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନରେ, ହକି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ, ବକ୍ସିଂ ଓ କୁସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ଶେଷ ସମୟର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ୧୧ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।
🇮🇳 85 MEDALS. ONE PROUD CAMPAIGN. 🏆🔥 The curtains come down on a memorable #AsianGames2026 campaign for Team India! 🇮🇳 🥇 21 Gold 🥈 27 Silver 🥉 37 Bronze 🏅 85 Medals 📍 4th Position From breakthrough performances to unforgettable victories, our champions gave it their all and made the Tricolour soar high in Aichi-Nagoya. ❤️🔥 A campaign of courage. A celebration of champions. A nation that cheered every step of the way! 🙌🇮🇳 #Cheer4Bharat #TeamIndia #AsianGames2026 #SAI— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ପଦକ ତାଲିକା:
ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ (Archery)
- ଚିକିଥା ତନିପାର୍ହି ଏବଂ ସାହିଲ ଯାଦବ – ମିଶ୍ରିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଚିକିଥା ତନିପାର୍ହି, ପୃଥିକା ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ବେନ୍ନମ – ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ସାହିଲ ଯାଦବ, କୁଶଳ ଦଲାଲ ଏବଂ ଥିରୁମୁରୁ ଗଣେଶ ମଣିରତ୍ନମ – ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଗଣେଶ ମଣିରତ୍ନମ ତିରୁମୁରୁ – ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଅଙ୍କିତା ଭକତ, କୀର୍ତ୍ତି, କୁମକୁମ ଅନିଲ ମୋହୋଡ – ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଟିମ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- କୁମକୁମ ଅନିଲ ମୋହୋଡ ଏବଂ ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରା – ମିଶ୍ରିତ ରିକର୍ଭ ଟିମ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରା, ନୀରଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ୟଶଦୀପ ଭୋଗେ – ପୁରୁଷ ରିକର୍ଭ ଟିମ୍ – ରୌପ୍ୟ
- କୁମକୁମ ଅନିଲ ମୋହୋଡ – ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ନୀରଜ ଚୌହାନ – ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
କବାଡି (Kabaddi)
- ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ସୁଟିଂ / ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା (Shooting)
- ଏଲାଭେନିଲ ଭାଲାରିଭାନ – ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ) – ରୌପ୍ୟ
- ଏଲାଭେନିଲ ଭାଲାରିଭାନ, ସୋନମ ମାସ୍କର, ବିଦର୍ଶା ବିନୋଦ – ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ (ଟିମ୍) – ରୌପ୍ୟ
- ହିମାଂଶୁ ଢିଲୋନ – ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ) – ରୌପ୍ୟ
- ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲ, ହିମାଂଶୁ ଢିଲୋନ, ପାର୍ଥ ମାନେ – ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ (ଟିମ୍) – ରୌପ୍ୟ
- ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲ – ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ) – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ରାୟଜା ଢିଲୋନ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ଚୌହାନ ଏବଂ ପରିନାଜ ଧାଲିୱାଲ – ମହିଳା ସ୍କିଟ୍ ଟିମ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଅନନ୍ତଜିତ ସିଂ ନରୁକା, ଭବତେଗ ସିଂ ଗିଲ୍, ମୈରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ – ପୁରୁଷ ସ୍କିଟ୍ ଟିମ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଅନନ୍ତଜିତ ସିଂ ନରୁକା ଏବଂ ପରିନାଜ ଧାଲିୱାଲ – ମିଶ୍ରିତ ସ୍କିଟ୍ ଟିମ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- କମଲଜିତ ଏବଂ ସୁରୁଚି ସିଂ – ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଟିମ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ତୋମାର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲ ଏବଂ ନୀରଜ କୁମାର – ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ରାଇଫଲ ୩P ଟିମ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ଆଶି ଚୌକସେ, ବିଦର୍ଶା କୋଚଲୁମକାଲ ବିନୋଦ ଏବଂ ତିଲୋତ୍ତମା ସେନ – ମହିଳା ୫୦ ମିଟର ରାଇଫଲ ୩P ଟିମ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ଈଶା ସିଂ – ମହିଳା ୨୫ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ – ରୌପ୍ୟ
- ନୀରୁ ଢାଣ୍ଡା, ମନୀଷା କିର, ଆଶିମା ଅହଲାବତ – ମହିଳା ଟ୍ରାପ୍ ଟିମ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ନୀରୁ ଢାଣ୍ଡା – ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟ୍ରାପ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ନୀରୁ ଢାଣ୍ଡା ଏବଂ କିନାନ ଚେନାଇ – ମିଶ୍ରିତ ଟ୍ରାପ୍ ଟିମ୍ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ (MMA)
- ସୁଚିକା ତରିୟାଲ – ମହିଳା ପାରମ୍ପରିକ MMA (୬୦ କିଗ୍ରା) – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
କ୍ରିକେଟ୍ (Cricket)
- ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ହକି (Hockey)
- ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
କୁରାଶ (Kurash)
- ପିଙ୍କି ବଲହାରା – ମହିଳା ୭୮ କିଗ୍ରା – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ଭାରୋତ୍ତୋଳନ (Weightlifting)
- ମୀରାବାଈ ଚାନୁ – ମହିଳା ଭାରୋତ୍ତୋଳନ (୪୯ କିଗ୍ରା) – ରୌପ୍ୟ
ସଫ୍ଟ ଟେନିସ (Soft Tennis)
- ଜୟ ମୀଣା – ସଫ୍ଟ ଟେନିସ (ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ) – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ (Badminton)
- ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ, ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟୀ, ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ, କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଥାରୁନ ମାନ୍ନେପଲ୍ଲୀ, ସାତ୍ତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ, ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀ, ହରିହରନ ଅମ୍ସକରୁନନ, ଏମ୍.ଆର୍. ଅର୍ଜୁନ, ଧ୍ରୁବ କପିଳା – ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଦଳ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ୱୁସୁ (Wushu)
- ରୋଶିବିନା ଦେବୀ – ମହିଳା ୬୦ କିଗ୍ରା ସାଣ୍ଡା – ରୌପ୍ୟ
ରୋଇଂ / ନୌକା ଚାଳନା (Rowing)
- ସତନାମ ସିଂ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନ – ପୁରୁଷ ଡବଲ ସ୍କଲ୍ସ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)
- ସୀମା କୁମାରୀ – ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ବିଶାଳ ଟି.କେ., ଏମ୍.ଆର୍. ପୂବମ୍ମା, ମନୁ ଟି.ଏସ୍. ଏବଂ ବିଥ୍ୟା ରାମରାଜ – ମିଶ୍ରିତ ୪x୪୦୦ ମିଟର ରିଲେ – ରୌପ୍ୟ
- ମନପ୍ରୀତ କୌର – ମହିଳା ଶଟ୍ ପୁଟ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଗୁଲଭୀର ସିଂ – ପୁରୁଷ ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ରୌପ୍ୟ
- ବରନିକା ଏଲଙ୍ଗୋଭାନ – ମହିଳା ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ସାବନ ବରୱାଲ – ପୁରୁଷ ମାରାଥନ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ତଜିନ୍ଦରପାଲ ସିଂ ତୁର – ପୁରୁଷ ଶଟ୍ ପୁଟ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ପ୍ରାଚୀ – ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ହରିତା – ମହିଳା ୨୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଏନ୍ସି ସୋଜନ – ମହିଳା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ – ରୌପ୍ୟ
- ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର – ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ – ମହିଳା ୩୦୦୦ ମିଟର ଷ୍ଟିପଲଚେଜ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ସର୍ଭେଶ କୁଶାରେ – ପୁରୁଷ ହାଇ ଜମ୍ପ – ରୌପ୍ୟ
- ଗୁଲଭୀର ସିଂ – ପୁରୁଷ ୧୫୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ରୌପ୍ୟ
- ବିଥ୍ୟା ରାମରାଜ – ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ – ମହିଳା ୫୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ମୁରଲୀ – ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ – ରୌପ୍ୟ
- ରୋହିତ ଯାଦବ – ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ୟଶବୀର ସିଂ – ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ – ରୌପ୍ୟ
- ଗୁଲଭୀର ସିଂ – ପୁରୁଷ ୫୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଗୁଲଭୀର ସିଂ, ସ୍ନେହା ଏସ୍.ଏସ୍., ଅନିମେଷ କୁଜୁର, ହରିତା ଭଦ୍ରା – ୪x୧୦୦ ମିଟର ମିଶ୍ରିତ ଟିମ୍ ରିଲେ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ପୂଜା ସିଂ – ମହିଳା ହାଇ ଜମ୍ପ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- କିରଣ, ପୂବମ୍ମା ମଚେତ୍ତିରା, ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ବିଥ୍ୟା ରାମରାଜ – ୪x୪୦୦ ମିଟର ମହିଳା ଟିମ୍ ରିଲେ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଥେନ୍ନାରାସୁ ବିଶାଳ, ଜୟ କୁମାର, ଧର୍ମବୀର ଚୌଧୁରୀ, ଥେକ୍କିନାଲିଲ ମନୁ – ୪x୪୦୦ ମିଟର ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ରିଲେ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ଟେବୁଲ ଟେନିସ (Table Tennis)
- ମାନୁଷ ଶାହ ଏବଂ ଦୀୟା ଚିତଲେ – ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ସ୍କ୍ୱାଶ୍ (Squash)
- ଜୋଶ୍ନା ଚିନପ୍ପା ଏବଂ ଭେଲାଭନ ସେନ୍ଥିଲକୁମାର – ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଅନାହତ ସିଂ – ମହିଳା ଏକକ (ସିଙ୍ଗଲ୍ସ) – ରୌପ୍ୟ
- ଅଭୟ ସିଂ – ପୁରୁଷ ଏକକ (ସିଙ୍ଗଲ୍ସ) – ରୌପ୍ୟ
- ଜୋଶନା ଚିନପ୍ପା, ଅନାହତ ସିଂ, ତନ୍ବୀ ଖନ୍ନା – ମହିଳା ଟିମ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଅଭୟ ସିଂ, ବୀର ଚୋଟରାନୀ, ଭେଲାଭନ ସେନ୍ଥିଲକୁମାର – ପୁରୁଷ ଟିମ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ବକ୍ସିଂ (Boxing)
- ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ – ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ (+୯୦ କିଗ୍ରା) – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ପ୍ରିୟା ଘନଘସ – ମହିଳା ୬୦ କିଗ୍ରା – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- କପିଲ ପୋଖରିଆ – ପୁରୁଷ ୯୦ କିଗ୍ରା – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଲଭଲିନା ବୋର୍ଗୋହେନ – ମହିଳା ୭୫ କିଗ୍ରା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ପରଭୀନ ହୁଡା – ମହିଳା ୬୫ କିଗ୍ରା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘାଲ – ପୁରୁଷ ୮୦ କିଗ୍ରା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
କୁସ୍ତି / ରେସଲିଙ୍ଗ (Wrestling)
- ସୁନୀଲ କୁମାର – ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ୮୭ କିଗ୍ରା – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ନିତେଶ ସିବାଚ – ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ୯୭ କିଗ୍ରା – ରୌପ୍ୟ
- ସୁଜିତ – ପୁରୁଷ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ ୬୫ କିଗ୍ରା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଅମନ – ପୁରୁଷ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ ୫୭ କିଗ୍ରା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଦୀପକ ପୂନିଆ – ପୁରୁଷ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ ୯୭ କିଗ୍ରା – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ଅନ୍ତିମ ପଙ୍ଘାଲ – ମହିଳା କୁସ୍ତି ୫୩ କିଗ୍ରା – ରୌପ୍ୟ
ସେଲିଂ / ନୌକା ବିହାର (Sailing)
- ପ୍ରିନ୍ସ ନୋବେଲ କୁରିସିଙ୍କଲ ଏବଂ ମନୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ – ପୁରୁଷ ସ୍କିଫ୍ – ରୌପ୍ୟ
- ଶୀତଲ ବର୍ମା ଏବଂ ହର୍ଷିତା ତୋମାର – ମହିଳା ସ୍କିଫ୍ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
- ନେତ୍ରା କୁମାନନ – ମହିଳା ଡିଙ୍ଗି – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ସେପକଟକରାଓ (Sepak Takraw)
- ମାଲେମଙ୍ଗନବା ସିଂ ସୋରୋଖାଇବମ, ରାମ କୁମାର ଶର୍ମା, ବବି କୁମାର ଏବଂ ଆକାଶ ୟୁମନାମ – ପୁରୁଷ କ୍ୱାଡ୍ରେଣ୍ଟ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ଗଲ୍ଫ (Golf)
- ପ୍ରଣଭୀ ଉର୍ସ – ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
- ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ – ରୌପ୍ୟ
ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ (Javelin Throw)
- ଯଶବୀର ସିଂ – ରୌପ୍ୟ
- ରୋହିତ ଯାଦବ – ବ୍ରୋଞ୍ଜ