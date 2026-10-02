ETV Bharat / sports

ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୪୮ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ରିକର୍ଭ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

India Beats South Korea 5-3
ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ରିକର୍ଭ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୧୦ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୫-୩ ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଦଳ ରିକର୍ଭ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁମକୁମ ମୋହାଦ, ଅଙ୍କିତା ଭକତ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ବରାବର ରହିବା ପରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମହିଳା ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚୀନକୁ ୫-୧ ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିକର୍ଭ ଇଭେଣ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁକାବିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ୧୦ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁମକୁମ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଅଙ୍କିତା ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୋରିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସେଟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ବରାବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ୫୪-୫୪ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୫୬-୫୬ ର ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୁମକୁମ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଅଙ୍କିତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ କାଙ୍ଗ ଚେୟଙ୍ଗ, ଓ ୟେଜିନ ଏବଂ ଲି ୟୁନଜୀଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ୮ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବେ ୯ ପଏଣ୍ଟରେ ବଦଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ତୃତୀୟ ସେଟକୁ ୫୫-୫୨ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରି ମ୍ୟାଚରେ ୪-୨ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍ ଉପରେ ଥିଲା। କୋରିଆ ଦଳ ଏହି ସେଟରେ ୫୪ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସେଟକୁ ଅତିକମରେ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ କରିବାର ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚତୁର୍ଥ ସେଟକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ ୫-୩ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ ରିକର୍ଭ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସର ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି।

ଭାଙ୍ଗିଲା ୪୮ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ଦଳ ରିକର୍ଭ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୭୮ ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜାପାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୧୯୮୨ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୨୨ ହାଙ୍ଗଜୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୦ ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ଦଳ ରିକର୍ଭରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୨ ହାଙ୍ଗଜୋରେ ମଧ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ କୁମକୁମ, ଅଙ୍କିତା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୪୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ICC ଜାରି କଲା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ; ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍

ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍‌: ସମ୍ବଲପୁରକୁ ୯ ୱିକେଟ୍‌ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ

TAGGED:

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ମେଡାଲ ତାଲିକା 2026
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଭାରତ ଭାଙ୍ଗିଲା 48 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ
ASIAN GAMES 2026 ARCHERY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.