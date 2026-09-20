ETV Bharat / sports

ଦିଲପ୍ରୀତଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା! ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପରି ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Indian Mens Hockey Team Obliterates Indonesia 13-1
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Indonesia Hockey: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପରି ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତ ସିଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଓ ସୁଖଜିତ୍ ସିଂହ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିଷେକ, ମନଦୀପ ସିଂହ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଜୁଗରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ରଜିନ୍ଦର ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 19-0 ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ବିଜୟୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ଉଭୟ (ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା) ହକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍

ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୁଳ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ 5ମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଷେକ 12ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତ ସିଂହ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ 3-0 କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ୩ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ରଜିନ୍ଦର, ମନପ୍ରୀତ ଓ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରକୁ 7-0ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତଙ୍କ ପରେ ସୁଖଜିତ୍ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର 10-1 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ 3ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଶେଷରେ 10-1 ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ସୁଖଜିତ୍ ସିଂହ ଏବଂ ଜୁଗରାଜ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହକିରେ ୩ଟି ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ 33ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗୋଲ୍ ଖାଇ ନଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ଏହାର ଜବାବରେ 13ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ 44ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିସାରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ବନାମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହକି
ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଗୋଲ୍ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ହକି ହାଇଲାଇଟ୍ସ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ
INDIA VS INDONESIA HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.