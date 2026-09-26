ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Day 7: ୭ମ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: କବାଡ଼ିରେ ଭାରତର ଡବଲ ଧମାକା

ଇରାନକୁ ହରାଇ ୯ମ ଏସୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଦଳ, ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ।

Asian Games 2026 Day 7 India won three gold medals in the seventh day Indias double gold in kabaddi
Asian Games 2026 Day 7: ୭ମ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: କବାଡ଼ିରେ ଭାରତର ଡବଲ ଧମାକା (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DOUBLE GOLD TO INDIAN KABADDI: ଜାପାନରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୭-୩୪ରେ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଦଳ ୪୦-୩୪ରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତର ସାୱନ୍ ବରୱାଲ୍ ମାରାଥନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ୪୪ ବର୍ଷର ପଦକ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଫାଇନାଲରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହା ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ନବମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ ।

ଇରାନକୁ ହରାଇ ୯ମ ଏସୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଦଳ
ଇରାନକୁ ହରାଇ ୯ମ ଏସୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଦଳ (IANS)

ଭାରତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇରାନୀ ଦଳକୁ ୪୦-୩୪ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଯଦିଓ ଉଭୟ ଦଳ ରେଡ୍, ଟ୍ୟାକଲ୍ ଏବଂ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୦ଟି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଭାରତ ନଅ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରାଜୟ ୨୦୧୮ ଜାକର୍ତ୍ତା ଗେମରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇରାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଲଗାତାର ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଭାରତ ତା'ପରେ ୨୦୨୩ ହାଙ୍ଗଜୋ ଗେମରେ ଟାଇଟଲକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ 37-34ରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦଳ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ।

ଭାରତ ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, 2026 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 28 ପଦକ ସହିତ ପଦକ ତାଲିକାରେ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 11 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 13 କାଂସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୂର୍ବରୁ, ସାୱନ ବାରୱାଲ ପୁରୁଷ ମାରାଥନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ । ଏହା 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ମାରାଥନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନାପ୍ପା ଏବଂ ଭେଲାଭାନ ସେନ୍ଥିଲକୁମାର ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତିଲୋତମା ସେନ୍, ବିଦର୍ଶ ବିନୋଦ କୋଚାଲୁମକଲ୍ ଏବଂ ଆଶି ଚୌକସେ ମହିଳା ୫୦ ମିଟର ରାଇଫଲ୍ ଥ୍ରୀ ପୋଜିସନ୍ ଦଳଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ଆଜି ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ ଜିତିଛି ।

ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୧ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୧୩ କାଂସ୍ୟ ସମେତ ୨୮ ପଦକ ସହିତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ହାତେଇଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asian Games 2026 Live: ଟେବୁଲ ଟେନିସରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ଆଉ ଏକ ପଦକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 KABADDI
DOUBLE GOLD TO INDIAN KABADDI
କବାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା 2026 କବାଡ଼ି
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.