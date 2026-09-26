Asian Games 2026 Day 7: ୭ମ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: କବାଡ଼ିରେ ଭାରତର ଡବଲ ଧମାକା
ଇରାନକୁ ହରାଇ ୯ମ ଏସୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଦଳ, ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ।
Published : September 26, 2026 at 7:00 PM IST
DOUBLE GOLD TO INDIAN KABADDI: ଜାପାନରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୭-୩୪ରେ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଦଳ ୪୦-୩୪ରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତର ସାୱନ୍ ବରୱାଲ୍ ମାରାଥନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ୪୪ ବର୍ଷର ପଦକ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଫାଇନାଲରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହା ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ନବମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ ।
ଭାରତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇରାନୀ ଦଳକୁ ୪୦-୩୪ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଯଦିଓ ଉଭୟ ଦଳ ରେଡ୍, ଟ୍ୟାକଲ୍ ଏବଂ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୦ଟି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଭାରତ ନଅ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରାଜୟ ୨୦୧୮ ଜାକର୍ତ୍ତା ଗେମରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇରାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଲଗାତାର ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଭାରତ ତା'ପରେ ୨୦୨୩ ହାଙ୍ଗଜୋ ଗେମରେ ଟାଇଟଲକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ।
India are Asian Games Kabaddi champions! 🇮🇳— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 26, 2026
Indian men's Kabaddi team beats Iran 40-34 in a thriller to win record-extending ninth gold medal at Asian Games.
2nd Gold of the day after Indian Women team hit the Golden glory 🫡🙌 pic.twitter.com/undO5ttwsJ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ 37-34ରେ ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦଳ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ।
Team India’s women put Iran under immense pressure and force an ALL OUT in the first half of the Women's Kabaddi gold medal match! 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames… pic.twitter.com/ECvOam5kK5
ଭାରତ ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, 2026 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 28 ପଦକ ସହିତ ପଦକ ତାଲିକାରେ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 11 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 13 କାଂସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୂର୍ବରୁ, ସାୱନ ବାରୱାଲ ପୁରୁଷ ମାରାଥନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ । ଏହା 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ମାରାଥନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନାପ୍ପା ଏବଂ ଭେଲାଭାନ ସେନ୍ଥିଲକୁମାର ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତିଲୋତମା ସେନ୍, ବିଦର୍ଶ ବିନୋଦ କୋଚାଲୁମକଲ୍ ଏବଂ ଆଶି ଚୌକସେ ମହିଳା ୫୦ ମିଟର ରାଇଫଲ୍ ଥ୍ରୀ ପୋଜିସନ୍ ଦଳଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ଆଜି ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ ଜିତିଛି ।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୧ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୧୩ କାଂସ୍ୟ ସମେତ ୨୮ ପଦକ ସହିତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ହାତେଇଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asian Games 2026 Live: ଟେବୁଲ ଟେନିସରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ଆଉ ଏକ ପଦକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ