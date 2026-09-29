ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Live: ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 46ତମ ମେଡାଲ୍; ମହିଳା ଶୁଟିଂ ଦଳ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

Asian Games 2026 Live: ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଆଜି ଦଶମ ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି।

Asian Games 2026 Day 10 Live
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 9:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Day 10 Live: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରତ ମେଡାଲ୍ ତାଲିକାରେ 50ର ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିପାରେ। 9ମ ଦିନର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ 45ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆଜି ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଗୁଲଭୀର ସିଂହ, ଗୁରିନ୍ଦରଭୀର ସିଂହ, ଅନିମେଷ କୁଜୁରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଥଲେଟ୍ ଆକ୍ସନରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବକ୍ସିଂରେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘାଲ ଏବଂ ପରଭୀନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାଗ ନେବେ। ସ୍କ୍ୱାଶ, ଶୁଟିଂ ଏବଂ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଅଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ପେଜ୍‌କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ...

Asian Games 2026 Live Update: ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦିନର ପ୍ରଥମ ପଦକ

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହିଳା ଶୁଟିଂ ଦଳ ଟ୍ରାପ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତି ଶୁଟିଂରେ ଦେଶର ପଦକ ଜିତିବା ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନୀରୁ ଢାଣ୍ଡା (118), ଆଶୀମା ଅହଲାବତ (106) ଏବଂ ମନୀଷା କୀର (104) ଙ୍କ ମିଶି ମୋଟ 328 ସ୍କୋର କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଚୀନ୍ (346) ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ଦଳରେ ଲିୟୁ ଶାନଶାନ, ସନ୍ ୟୁନୋଙ୍ଗ ଏବଂ ଝୁ ଜିଙ୍ଗୟୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। କୁଏତର ତିନି ଜଣିଆ ଦଳ ଅଲହୱାଲ ଶହାଦ, ଅବ୍ଦୁଲମଲିକ ହଜର ଓ ଅଲହୱାଲ ସାରା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ନୀରୁ କତାରର ରେ ବାସିଲଙ୍କ ସହ 118 ସ୍କୋର କରି ମିଳିତ ଭାବେ ଶୀର୍ଷରେ ରହି 8 ଜଣିଆ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

Asian Games 2026 Live Update: ଇରାନକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାଶ ଦଳ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାଶ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇରାନକୁ 3-0 ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଏକକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଝିରୁ ଓହରି ଯିବା କାରଣରୁ ତନ୍ୱୀ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିସାରିଥିବା ଅନାହତ ସିଂହ, ଫେରେସ୍ତେହ ଇଘତେଦାରୀଙ୍କୁ 3-0 ରେ ହରାଇ ଭାରତକୁ 2-0 ର ଅଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଜୋଶନା ଚିନାପ୍ପା ତୃତୀୟ ଏକକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନଜମେହ ବୌଶେହରିଜାଦେଙ୍କୁ 3-0 (11-1, 11-3, 11-9) ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର 3-0 ର ବିଜୟ ପୂରା କରିଥିଲେ।

ବିଦ୍ର: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ପେଜ୍‌କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ...

TAGGED:

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍
ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ମେଡାଲ୍ ତାଲିକା
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
ASIAN GAMES 2026 LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.