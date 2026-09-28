ETV Bharat / sports

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND vs AFG: ବିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

Team India Qualifies for Asian Games Semi-Finals
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 IND vs AFG: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଯିବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ମାନାଯାଉଛି। ଶେଷ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଅନେକ ଖେଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଓଦା ପଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।

ଭାରତ କାହା ସହିତ ଖେଳିବ ସେମିଫାଇନାଲ?

ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁକାବିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌ର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ହେବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ମାଲେସିଆ ସହ ଖେଳିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ, ଜାପାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ହଂକଂ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଓମାନକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ରୁ ନେପାଳ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍-ବି ରୁ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ହଂକଂ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଜାପାନ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ବେସବଲ୍ ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ;

TAGGED:

ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍
ASIAN GAMES 2026 IND VS AFG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.