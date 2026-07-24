ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ କ୍ରିକେଟ୍ ସୂଚୀ ଜାରି: କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ସୂଚୀ ଓ ଡ୍ର’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Published : July 24, 2026 at 3:39 PM IST
Asian Games 2026: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସିଧାସଳଖ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ୬ଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ହଂକଂ, ମାଲେସିଆ, ନେପାଳ, ଜାପାନ ଓ ଓମାନ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ। ଏହି ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ୨ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଶୀର୍ଷ ୨ଟି ଲେଖାଏ ଦଳ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଜାପାନ ସହିତ ହେବ। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶ ଚୀନ ସହ, ପାକିସ୍ତାନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲେସିଆ ସହ ଖେଳିବେ। ବିଜେତା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ।
🚨 Women's cricket event at the 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 will begin directly from the following quarterfinals:— Cricbuzz (@cricbuzz) July 24, 2026
🇯🇵 vs 🇮🇳
🇹🇭 vs 🇵🇰
🇲🇾 vs 🇱🇰
🇨🇳 vs 🇧🇩 pic.twitter.com/82NwEGnc2k
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଦଳ ଏଠାରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ନେପାଳ, ଜାପାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ରହିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ ମାଲେସିଆ, ଓମାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଦଳ ରହିବେ। ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ୨ଟି ଲେଖାଏ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଅନ୍ୟ ୪ଟି ଦଳ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଦୁଇ ଦଳ କେବଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲରେ ହିଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନେବେ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ହେବେ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଏହି ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Here's the format for the men's event in the 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 this year ⤵️ https://t.co/yjymZmrGD2 pic.twitter.com/Ep60efQf3p— Cricbuzz (@cricbuzz) July 24, 2026
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ଗ୍ରୁପ୍ ଏ (Group A): ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଜାପାନ, ନେପାଳ
- ଗ୍ରୁପ୍ ବି (Group B): ହଂକଂ ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ଓମାନ
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ଭାରତ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍
- ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର
- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର
- ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ
- ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଚୀନ
- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ମାଲେସିଆ
- ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଇଶାନ କିଶନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜି. କମଳିନୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, ରାଧା ଯାଦବ ଏବଂ ନନ୍ଦନୀ ଶର୍ମା।