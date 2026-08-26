ETV Bharat / sports

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

Asian Games 2026 Cricket Schedule
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଦଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍'ଏ'ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେହି ଦଳ ସହ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୋରୋଗୀ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ଏହି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନେବେ ଓ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ତିଲକ ବର୍ମା ନଜର ଆସିବେ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି। ଏହି ଦଳ ଗୁଡିକ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଜାପାନ ଏବଂ ନେପାଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି'ରେ ହଂକଂ, ଚୀନ, ମାଲେସିଆ ଓ ଓମାନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବିଜେତା ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରେ ଜାପାନ ସହ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୋରୋଗୀ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଆୟୋଜକ ଜାପାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ହିଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:

୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଜାପାନ, ଗ୍ରୁପ୍ A, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ହଂକଂ, ଚୀନ ବନାମ ମାଲେସିଆ , ଗ୍ରୁପ୍ B, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ହଂକଂ, ଚୀନ ବନାମ ଓମାନ, ଗ୍ରୁପ୍ B, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ନେପାଳ, ଗ୍ରୁପ୍ A, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ଜାପାନ ବନାମ ନେପାଳ, ଗ୍ରୁପ୍ A, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ମାଲେସିଆ ବନାମ ଓମାନ, ଗ୍ରୁପ୍ B, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଗ୍ରୁପ୍ B ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନିତ ଦଳ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ଭାରତ ବନାମ ଗ୍ରୁପ୍ A ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନିତ ଦଳ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଗ୍ରୁପ୍ A ର ବିଜେତା ଦଳ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ : ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଗ୍ରୁପ୍ B ର ବିଜେତା ଦଳ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ : QF1 ର ବିଜେତା ବନାମ QF4 ର ବିଜେତା, ସେମିଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ : QF2 ର ବିଜେତା ବନାମ QF3 ର ବିଜେତା, ସେମିଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ : ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ : ଫାଇନାଲ୍, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:

୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଚୀନ, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ମାଲେସିଆ, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ନମ୍ବର ୨ ଦଳ ବନାମ ନମ୍ବର ୩ ଦଳର ବିଜେତା, ସେମିଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ନମ୍ବର ୧ ଦଳ ବନାମ ନମ୍ବର ୪ ଦଳର ବିଜେତା, ସେମିଫାଇନାଲ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଫାଇନାଲ୍, ନକ୍‌ଆଉଟ୍, କୋଲମ୍ବୋ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି

ବ୍ରାଜିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାନାମା ସହ ଲଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ; ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା AIFF

BCCI ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଏସବୁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 CRICKET SCHEDULE
ASIAN GAMES 2026 INDIA SCHEDULE
TEAM INDIA CRICKET SCHEDULE
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.