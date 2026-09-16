ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଟ୍ରଫି ପରି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପଦକ ରଖିନେବେ କି ମୋହସିନ ନାକଭି; ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭାରତ ଯଦି ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତେ, ତେବେ କଣ ମୋହସିନ ନାକଭି ପଦକ ଦେବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ।
Published : September 16, 2026 at 10:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ବିନା ହିଁ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲର ପ୍ରମୁଖ ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତେ, ତେବେ କଣ ମେଡାଲ ଦେବା ପାଇଁ ନକଭୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ଆସିବେ?
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦଳ ବିନା ଟ୍ରଫିରେ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି।
#WATCH | Delhi: On Indian women's cricket refusing to accept the Women's Asia Cup trophy from ACC President and Pakistan cricket chief Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Lon Saikia says, "Not accepting the trophy is a separate matter; winning the tournament is what truly… pic.twitter.com/dMMfLerHhc— ANI (@ANI) September 14, 2026
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ପଦକ ରଖିନେବେ କି ମୋହସିନ ନକଭୀ?
ଭାରତ ଯଦି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତେ, ତେବେ ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡାଲ ଦେବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ନିୟମ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଆୟୋଜନ ଅଲିମ୍ପିକ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମେଡାଲ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ OCA ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡୁ ମେଡାଲ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେନାହିଁ।
STORY | Muzumdar relishes Asiad challenge as India Women land in Japan eyeing golden double— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
The Indian women's cricket team head coach Amol Muzumdar said his players are eagerly looking forward to the unique atmosphere of the Asian Games after the defending champions landed in… pic.twitter.com/ZNYd7n3yAS
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍
ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋଉଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ (୨୦୨୨/୨୦୨୩) ରେ ଭାରତର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।