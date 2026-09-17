ଭାଗ୍ୟ ହେବ ତ ଏମିତି! ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଲ୍ ନଖେଳି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିନା କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Published : September 17, 2026 at 2:57 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳି ହିଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି (୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେନାହିଁ, ତେବେ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା ଦଳ
ବାଂଲାଦେଶର ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସିଡିଙ୍ଗ୍ ଚୀନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଚୀନ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ୩୬ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ନଖେଳି ହିଁ ଚୀନ୍ର ଯାତ୍ରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ମିଳେ ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ମିଳେ, ତେବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଯିବ।
Through to the semi-finals! 🇧🇩🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 17, 2026
The quarterfinal between Bangladesh Women and China Women has been abandoned due to a wet outfield. The Tigresses advance to the semi-finals by virtue of their higher seeding. 🏏
Bangladesh Women 🆚 China Women
Quarterfinal 1 | 2026 Asian Games… pic.twitter.com/Zz0bneBYbY
ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟିକା
ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ନିଗାର ସୁଲତାନା ଅଧିନାୟିକା ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପରେ ଟି୨୦ ର ଅଧିନାୟିକା ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ୱିକେଟ୍କିପିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବୋର୍ଡକୁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନିକିଆରେ ସେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ। ସୁଲତାନା ୨୦୨୩ ରେ ଟି୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ୮୦ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସୁଲତାନା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ।
🇨🇳 CHINA WOMEN’S CRICKET TEAM OUT OF THE ASIAN GAMES WITHOUT PLAY!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 17, 2026
Their Quarter-final against Bangladesh 🇧🇩 was abandoned due to rain without a ball being bowled.
Bangladesh advance to the semifinals based on tournament seeding! 👀 pic.twitter.com/oKisGQxJbj
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କେବେ ହେବ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍?
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରେ ଭାରତର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାପାନ ସହିତ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ନିକଟରେ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦାପଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ) ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ।