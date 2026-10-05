୧୩ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ବନିଲେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର 'ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍', ମିଳିଲା ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Asian Games MVP Award: ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ସ୍ୱିମିଂ ଷ୍ଟାର୍ ୟୁ ଜିଡିଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
Published : October 5, 2026 at 11:12 AM IST
Asian Games 2026 MVP Award: ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ସ୍ୱିମିଂ ଷ୍ଟାର୍ ୟୁ ଜିଡିଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ (MVP) ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ପୁରିପୋଲ ବୁନସନ୍ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ (OCA) ରବିବାର ଦିନ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆୱାର୍ଡର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନର ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ୟୁ ଜିଡି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପୁରିପୋଲ ବୁନସନ୍ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁ ଜିଡି ଏବଂ ପୁରିପୋଲ ବୁନସନ୍ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ କେତେକ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓସିଏ (OCA) ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ୨୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୮,୧୩୭ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିବ।
୧୩ ବର୍ଷୀୟା ୟୁ ଜିଡିଙ୍କ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ
ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ୟୁ ଜିଡି ସ୍ୱିମିଂରେ ୩ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଏହି ଗେମ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୨୦୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ, ୨୦୦ ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଡ୍ଲେ ଏବଂ ୪୦୦ ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଡ୍ଲେରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତିନୋଟି ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ଓ ଗୋଟିଏ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ୟୁ ଜିଡି ପ୍ରଥମେ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୦୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ୨:୦୫.୦୮ ସମୟ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ୟୁ ଜିଡି ୨୦୦ ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଡ୍ଲେରେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୨:୦୬.୧୦ ସମୟ ସହିତ ସେ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। ସେ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୪୦୦ ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଡ୍ଲେକୁ ୪:୨୮.୫୬ ସମୟରେ ଜିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଉ ଏକ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ଥିଲା।
ବୁନସନ୍ଙ୍କ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ
ପୁରୁଷ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦବଦବା ଜାରି ରଖି ବୁନସନ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୦୦ ମିଟର ଏବଂ ୨୦୦ ମିଟର ଦୁଇଟିଯାକ ରେସ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ନିଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏକ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବୁନସନ୍ ୯.୯୦ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ୯.୯୧ ସେକେଣ୍ଡର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ୨୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇ 'ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡବଲ୍' ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୯.୮୮ ସେକେଣ୍ଡର ବିଜୟୀ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଥିବା ୨୦.୧୦ ସେକେଣ୍ଡର ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ସହ ସମାନ ହୋଇଥିଲା। ବୁନସନ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମିକ୍ସଡ୍ ୪x୧୦୦ ମିଟର ରିଲେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଗେମ୍ସକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ କରିଛି।
TWO CHAMPIONS. ONE HONOUR. The brightest stars of Aichi-Nagoya 2026 have been named. 🇨🇳 Yu Zidi takes the Women’s MVP honour after a stunning three-gold performance in the pool, while 🇹🇭 Puripol Boonson is crowned Men’s MVP https://t.co/yq1Qe4xI86— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) October 4, 2026
ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନର ଦବଦବା
ୟୁ ଏବଂ ବୁନସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚମତ୍କାର ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓସିଏ (OCA) ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ MVP ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନର କୋଜି ଇତୋ (୧୯୯୮), କୋସୁକେ କିତାଜିମା (୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୧୪), ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପାର୍କ ତାଏ-ହ୍ୱାନ (୨୦୦୬), ଚୀନର ଲିନ୍ ଡାନ (୨୦୧୦), ଜାପାନର ରିକାକୋ ଇକି (୨୦୧୮) ଏବଂ ଚୀନର କିନ୍ ହୈୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଜାଙ୍ଗ ୟୁଫେଇ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଜେତା ଥିଲେ।