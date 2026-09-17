ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନର ହାଇଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ! ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କଲା, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ରଖିଲା ବଡ଼ ଦାବି

ପୁରୁଷ ଏସିଆନ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୦୫ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

Asian Champions Trophy 2026 Pakistan Demands Venue Change
ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ରଖିଲା ବଡ଼ ଦାବି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁରୁଷ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଏସିଆନ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୦୫ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ୬ଟି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଓମାନ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ କୋରିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଫେଡେରେସନର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ ୱାନୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଏସିଆନ୍ ହକି ଫେଡେରେସନକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୌଣସି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଅହମ୍ମଦ ୱାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହକିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ୱାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ସମେତ ସମସ୍ତ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଖେଳକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ଯେ, ଏସିଆନ୍ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନର ଆମର ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ

ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦାବି ଉପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଏସିଆନ୍ ହକି ଫେଡେରେସନର ଉପସଭାପତି ଭୋଲା ନାଥ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭେନ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି କରିସାରିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ହେବ।

ଭୋଲା ନାଥ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭେନ୍ୟୁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଭାରତ ଆସି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିବା ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଭୋଲା ନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଓମାନ ଭଳି ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବାରୁ ଏପରି ନାଟକ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ

ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍‌ରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବାଦ
ଏସିଆନ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସୂଚୀ
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ହକି
ASIAN CHAMPIONS TROPHY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.