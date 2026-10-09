ଭାରତଠାରୁ ହାରିବାର ଭୟ! ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକିରୁ ଓହରିଲା ପାକିସ୍ତାନ; ଏହି ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛି।
Published : October 9, 2026 at 10:57 AM IST
Asian Champions Trophy 2026: ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ଜାଲନ୍ଧର ଏବଂ ମୋହାଲିରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛଅଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଛଅ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନ, ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୧୬ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହିଁ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ, ସେକଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭାରତର ଆତିଥେୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଗତ ମାସରେ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମୋହାଲିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୋଲା ନାଥ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଓମାନକୁ ରିଜର୍ଭ ଦଳ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
Bangladesh has been included in the Asian Hockey Champions Trophy in place of Pakistan after the Pakistan Hockey Federation decided not to send its team to the tournament in India. According to reports, the Asian Hockey Federation invited Bangladesh to take Pakistan’s place, and the team has confirmed its participation. The tournament is scheduled to be played from October 27 to November 5 in India, with matches planned in Jalandhar and Mohali. The updated line-up will feature Malaysia, China, India, Japan, South Korea and Bangladesh. Oman had also been kept as an alternative option by the organisers. A revised draw for the tournament is expected to be announced shortly following the change in participating teams. #ThePublicPurview #TPP #AsianHockey #PakistanHockey #BangladeshHockey— The Public Purview (TPP) (@publicpurviewpk) October 8, 2026
ଏହି ଘୋଷଣାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ମହାସଂଘ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଏଚ୍ଏଫ୍ (AHF) ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୦୦୮ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ହକି ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା।
ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଖିତାବ ଚାରିଥର ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ କୁ ନେଇ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଅତୀତର କଥା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସେହି ସମାନ ଲୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।