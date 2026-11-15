ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ; ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହଂକଂ ଚାଇନା ଚାମ୍ପିଆନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 15, 2026 at 11:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହଂକଂ ଚାଇନା ଚାମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ l ବିଜେତା ଟିମ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହଂକଂ ଚାଇନା ଚାମ୍ପିୟନ୍ (ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ) ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ମାଲେସିଆ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ (ରୌପ୍ୟ ପଦକ) ହାସଲ କରିଛି । ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଚାଇନିଜ ତାଇପେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ) ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ) ହାସଲ କରିଛି ।
Congratulations to the Indian Women’s Rugby Team for defeating Sri Lanka and clinching the Bronze Medal at the Asia Rugby Emirates U20 Sevens 2026. A proud achievement on home soil at Kalinga Stadium, Bhubaneswar. Wishing our young athletes continued success in their sporting journey.🇮🇳 #OdishaForSports #Rugby #AREU20 #AsiaRugby #RugbySevens #KalingaStadium— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) November 15, 2026
ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ସଫଳତାର ସହ ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ୨୦୧୮ ମସିହା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍ବୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବରେ ବିଷୟ ।
ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ୧୦ଟି ଦେଶର ୧୭ ଟି ଟିମ୍ (୧୦ ଟି ପୁରୁଷ ଓ ୭ ଟି ମହିଳା ଟିମ୍) ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ମହିଳା ଟିମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବିଜେତା ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଠାରେ ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ରଗ୍ବୀ ଫୁଟବଲ ୟୁନିଅନ୍ର ସଭାପତି ରାହୁଲ ବୋଷ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରଗ୍ବୀରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ହକିକୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ; ନାହିଁ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ, ଖେଳାଳିଙ୍କ କମୁଛି ଆଗ୍ରହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର