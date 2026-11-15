ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬: ସେମିରେ ମହିଳା ଦଳ, ଆଜି ପୁରୁଷ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜୟ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : November 15, 2026 at 12:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜୟ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ଦଳ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜୟ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ଦଳ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଜି ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ପୁରୁଷ ଦଳର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଜୟ
ଭାରତୀୟ U20 ପୁରୁଷ ଦଳ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୩୩-୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କିଷାନ, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ସୁବାସ ହାଁସଦା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାଏ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହଂକଂ ଚାଇନାଠାରୁ ୦-୪୫ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ । କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେପାଳକୁ ୫୦-୦ ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଦଳ ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦର ତିନିଟି ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଏ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଦିନର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦରଙ୍କ ମୋଟ ଟ୍ରାଏ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଅପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ
ଭାରତୀୟ U20 ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ନେପାଳକୁ ୬୯-୦, ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ୫୩-୦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩୪-୦ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ସିଟ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ ।
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୁମିତ୍ରା ମୁର୍ମୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୧ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତିନିଟି ଟ୍ରାଏ ଓ ଆଠଟି କନଭର୍ସନ୍ ସଫଳ କରିଥିଲେ । ଦୀପାଲି ତାଠେ ୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବୀ ୨୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଦଳର ସବୁ ଖେଳାଳି ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସେମିଫାଇନାଲ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା
ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରବିବାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆକୁ ଭେଟିବ । ଅନ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହଂକଂ ଚାଇନା ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ ।
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଆଜି ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ନିର୍ଭର କରିବ ।
ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗର ପଦକ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।
କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍ବୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ୧୦ଟି ଦେଶର ୧୭ଟି ଟିମ୍ (୧୦ ଟି ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଓ ୭ଟି ମହିଳା ଟିମ୍) ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ରେ ୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୪ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 'ଏସିଆ ରଗ୍ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭାରତୀୟ ଟିମରେ 8 ଓଡ଼ିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର