ETV Bharat / sports

ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬: ସେମିରେ ମହିଳା ଦଳ, ଆଜି ପୁରୁଷ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜୟ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ

Asia Rugby Emirates U20 Sevens 2026: Women’s team in the semi-finals; men’s team’s fate to be decided today
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬: ସେମିରେ ମହିଳା ଦଳ, ଆଜି ପୁରୁଷ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜୟ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ଦଳ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।


ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦଳ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜୟ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ଦଳ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଜି ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ।

ଆଜି ପୁରୁଷ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
ଆଜି ପୁରୁଷ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ETV Bharat Odisha)


କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ପୁରୁଷ ଦଳର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଜୟ

ଭାରତୀୟ U20 ପୁରୁଷ ଦଳ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୩୩-୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କିଷାନ, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ସୁବାସ ହାଁସଦା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାଏ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)


ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହଂକଂ ଚାଇନାଠାରୁ ୦-୪୫ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ । କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନେପାଳକୁ ୫୦-୦ ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଦଳ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦର ତିନିଟି ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଏ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଦିନର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦରଙ୍କ ମୋଟ ଟ୍ରାଏ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)

ଅପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ

ଭାରତୀୟ U20 ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ନେପାଳକୁ ୬୯-୦, ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ୫୩-୦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩୪-୦ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ଲିନ୍‌ସିଟ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ ।

ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୁମିତ୍ରା ମୁର୍ମୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୧ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତିନିଟି ଟ୍ରାଏ ଓ ଆଠଟି କନଭର୍ସନ୍ ସଫଳ କରିଥିଲେ । ଦୀପାଲି ତାଠେ ୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବୀ ୨୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଦଳର ସବୁ ଖେଳାଳି ଅତିକମ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାଏ ସ୍କୋର କରିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।

ଭାରତ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। (ETV Bharat Odisha)


ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସେମିଫାଇନାଲ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା

ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରବିବାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆକୁ ଭେଟିବ । ଅନ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହଂକଂ ଚାଇନା ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ ।

ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଆଜି ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ନିର୍ଭର କରିବ ।

ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ଦିବସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗର ପଦକ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।


କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍‌ବୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ରେ ୧୦ଟି ଦେଶର ୧୭ଟି ଟିମ୍ (୧୦ ଟି ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଓ ୭ଟି ମହିଳା ଟିମ୍) ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପୁରୁଷ ଟିମ୍‌ରେ ୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍‌ରେ ୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି।

Asia Rugby Emirates U20 Sevens 2026: Women’s team in the semi-finals; men’s team’s fate to be decided today
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ ୨୦୨୬: ସେମିରେ ମହିଳା ଦଳ, ଆଜି ପୁରୁଷ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ETV Bharat Odisha)
ଭାରତୀୟ ରଗ୍‌ବୀ ଫୁଟବଲ୍‌ ୟୁନିୟନ୍‌ର ସଭାପତି ରାହୁଲ ବୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍‌ବୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (ସବ୍-ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ଅସ୍ମିତା ରଗ୍‌ବୀ ଲିଗ୍-ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ରଗ୍‌ବୀ ୧୫ ଏସ୍‌ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍- ଡିଭିଜନ୍‌ ୧) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି । ନଭେମ୍ବର ୧୪ ଓ ୧୫ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ରେ ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୪ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 'ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭାରତୀୟ ଟିମରେ 8 ଓଡ଼ିଆ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RUGBY TOURNAMENT
ASIA RUGBY EMIRATES U20 SEVENS
ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ଏମିରେଟ୍ସ U20 ସେଭେନ୍ସ
ଏସିଆ ରଗ‌ବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଭୁବନେଶ୍ବର
ASIA RUGBY CHAMPIONSHIP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.