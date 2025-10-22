ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ: ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଚେତାବନୀ

BCCI on Asia Cup trophy: ବିସିସିଆଇ ଏସିସିକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ: ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଚେତାବନୀ
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ: ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଚେତାବନୀ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଲେଖି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଭାରତକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଟ୍ରଫି ଭାରତକୁ ଫେରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ BCCI ଏହି ମାମଲାକୁ ICC ନିକଟକୁ ପଠାଇବ।

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଟ୍ରଫିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଗଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

BCCI ସଚିବ କ’ଣ କହିଲେ?

ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନକଭିଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇସିସି ସହିତ ମାମଲା ଉଠାଇବେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାବି

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ମୋହସିନ ନକଭି ବିସିସିଆଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସିସି ବିସିସିଆଇକୁ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଟ୍ରଫିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରଫି ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇର ଏସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ଏସିସି ବୈଠକରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?

ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏସିସି, ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ନକଭିଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କହିଥିଲା ​​ଯେ, ଏସିଆ କପ୍ ଏସିସିର ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜେତା ଦଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ମୋହସିନ ନକଭି ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୁବାଇର ଏସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ବିସିସିଆଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଥିଲା। ବିଜେତା ହୋଇ ବି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- INDIA ASIA CUP 2025 CHAMPION: ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asia Cup 2025 Super 4: ପାକ୍ ବ୍ୟାଟର ଫରହାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଗନ୍ ଗେଶ୍ଚର

TAGGED:

BCCI ON ASIA CUP TROPHY ROW
BCCI ON MOHSIN NAQVI
ASIA CUP TROPHY ROW
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ
BCCI ON ASIA CUP TROPHY ROW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.