ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ ‘ଏ’! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ଭାରତ ‘ଏ’ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।
Published : November 23, 2026 at 2:56 PM IST
Asia Cup Rising Stars 2026: ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ଠାରୁ ଭାରତ ‘ଏ’ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 22 ରେ ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ଦଳ ଭାରତ ‘ଏ’ 314 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ‘ଏ’ 265 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ମ୍ୟାଚକୁ 48 ରନର ଜତି ନେଇଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତ ‘ଏ’ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’, ଭାରତ ‘ଏ’, ନେପାଳ ଓ ୟୁଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ B ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ୟୁଏଇ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ଏବଂ ଭାରତ ‘ଏ’ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ B ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର-1 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ B ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ ‘ଏ’ ଏବଂ ନେପାଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ସହ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
Here's how the points table stands after two rounds for each team! Three semi-finalists are confirmed and will now be looking to finish their respective group campaigns on a strong note 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #ACC https://t.co/VXltP7XQJQ— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
ଭାରତ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ ରାସ୍ତା
ଭାରତ ‘ଏ’ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ‘ଏ’ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଦଳକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ମିଳେ, ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିନେବେ। କାରଣ ଦଳ ପାଖରେ ନେପାଳ ଠାକୁ ଭଲ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ନେପାଳକୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ମିଳେ, ତେବେ ଭାରତ ‘ଏ’ ବିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିନେବ।
ଭାରତ ‘ଏ’ ର ବିଜୟ ସ୍ଥିତିରେ ନେପାଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତ ‘ଏ’ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଏହି ତିନି ଦଳ
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସରେ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାବେଳେ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ 'B' ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ‘ଏ’ ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ‘ଏ’ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ‘ଏ’ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏହାପରେ ଯଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏଠାର ଭାରତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ପ୍ରିତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ।