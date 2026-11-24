ଆଜି ଭାରତ-ୟୁଏଇ ଲଢ଼େଇ! ବଦଳିଗଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
IND A vs UAE Live: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।
Published : November 24, 2026 at 9:43 AM IST
IND A vs UAE Live Streaming: ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ ନିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (24 ନଭେମ୍ୱର) ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଖେଳିବ। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ଉପରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁଏଇ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁଣିଥରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଧମାଲ ମଚାଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆପଣ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ…
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍?
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (24 ନଭେମ୍ବର) ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଦୋହାର ଦୋହା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସକାଳ 11:30 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି, ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ (ନେପାଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ) ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି।
EYES ON REDEMPTION & MOMENTUM! 🏏 After a tight contest, India A lock horns with UAE with tournament momentum on the line. 👀 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 23, 2026
ଟିଭିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍?
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟିଭିରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କର ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ?
ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ସୋନି ଲିଭ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।
Although last night didn't go India's way, skipper Tilak Varma stood tall with another fighting century, showing grit and character when it mattered most! 👏 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 23, 2026
ଦୁଇ ଦଳର ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (India A Squad): ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ବିପରାଜ ନିଗମ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ତନୁଷ କୋଟିଆନ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (United Arab Emirates Squad): ଆର୍ଯ୍ୟଂଶ ଶର୍ମା, ଅଂଶ ଟଣ୍ଡନ, ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ, ମହମ୍ମଦ ଶାହଦାଦ, ଏମ ଆଫତାବ ଆଲାମ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବାସିଲ ହମିଦ (ଅଧିନାୟକ), ଇଥାନ ଡି’ସୁଜା, ନୂରୁଲ୍ଲା ଆୟୋବି, ଉଦ୍ଦିଶ ସୁରୀ, ଇବରାର ଅହମ୍ମଦ, ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନ, ସୋହେବ ଖାନ, ଓମିଦ ରହମାନ, ଜାହିଦ ଅଲି, ଆୟାନ ମିସବାହ, ଅୱେସ ଅଲି ଶାହ।