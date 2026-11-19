ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ-ନେପାଳ ଟକ୍କର; ମଇଦାନରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିଷେକ-ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
India A vs Nepal: ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ନେପାଳ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସର ମୁକାବିଲା 20 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୋହାରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : November 19, 2026 at 5:16 PM IST
Asia Cup Rising Stars 2026: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 19 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ'ର ଜଲୱା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତିଳକ ବର୍ମା ନେବେ। ସେହିପରି ରଜତ ପାଟିଦାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓପନିଂରେ ଧମାଲ ମଚାଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ କେବେ ଖେଳାଯିବ।
A GRAND WELCOME FOR INDIA A TEAM IN DOHA 🔥 Nov 20th: vs Nepal. Nov 22nd: vs Pakistan A. Nov 24th: vs UAE. A Classic tournament loading for Cricket fans. https://t.co/36RE67QJfs— Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2026
8ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର
ଏସିଆ କପ୍ 2026 ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 19 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 29 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 12ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଦଳକୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ହଂକଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ବି’ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ସମୟ (IST)
|20 ନଭେମ୍ବର
|ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ବନାମ ନେପାଳ
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
|22 ନଭେମ୍ବର
|ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ'
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
|24 ନଭେମ୍ବର
|ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ବନାମ ୟୁଏଇ
|ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30
|26 ନଭେମ୍ବର
|ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
|27ନଭେମ୍ବର
|ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
|29 ନଭେମ୍ବର
|ଫାଇନାଲ୍
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
ନେପାଳ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଥମ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ'
ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ନେପାଳ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସର ମୁକାବିଲା 20 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୋହାରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 30 ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଯଦି ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ ତେବେ ଏହା ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରୁ 10ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ' ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯାହା ଦିନ 11ଟା 30 ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।
𝐁𝐀𝐀𝐏 𝐎𝐅 𝐀𝐋𝐋 𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐑𝐈𝐄𝐒 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊! 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐕𝐒 𝐏𝐀𝐊𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊! Bawaal badhega… dhauns jamegi! 𝐀𝐂𝐂 𝐌𝐄𝐍'𝐒 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐂𝐔𝐏 𝐑𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒… 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐕 𝐏𝐀𝐊𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 Watch #INDvPAK in the DP World Asia Cup Rising Stars Men's 2026 on 22nd Nov, 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ'-ନେପାଳ ମ୍ୟାଚ୍?
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିଭିରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିରପାରିବେ। ସେହିପରି ମୋବାଇଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଳକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ତନୁଷ କୋଟିଆନ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଆୟୁଷ ବଦୋନି।