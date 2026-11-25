ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କାହା ସହ ଖେଳିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କାହା ଖେଳିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ...
Published : November 25, 2026 at 12:45 PM IST
Asia Cup Rising Stars 2026: ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଯାକ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ' ମଙ୍ଗଳବାର (24 ନଭେମ୍ବର) ନିଜର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେପାଳକୁ 94 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅନ୍ତିମ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ' ଗ୍ରୁପ୍ ବି’ରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ ଏବଂ ୟୁଏଇର ଅଭିଯାନ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ'ର ଏହି ବିଜୟର କାହାଣୀ ବେଶ୍ ରୋଚକ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ 42 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 168 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛୋଟ ସ୍କୋରକୁ ଦେଖି ନେପାଳର ବିଜୟ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେପାଳର ପୂରା ଦଳ 17.3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 72 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ' 96 ରନ୍ରେ ମୁକାବିଲାକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ 'ଏ' ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ନିଜର ତିନିଟିଯାକ ମୁକାବିଲା ଜିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବାଂଲାଦେଶ ଏ ତିନିଟିରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 'ଏ' ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଂକଂ ଦଳ ନିଜର ତିନିଟି ଯାକ ମୁକାବିଲାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
𝐀𝐧𝐝 𝐰𝐞’𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐅𝐨𝐮𝐫 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #ACC https://t.co/uBFngbwyQc— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 25, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 19 ଛକା, 181 ରନ୍... ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଚୁରମାର ହେଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ
ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି'ରେ ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ' ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 6 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' 3ଟିରୁ 2ଟି ମୁକାବିଲା ଜିତି 4 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାବେଳେ ନେପାଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ପାଇଛି ଏବଂ ୟୁଏଇ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ବି'ରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରେରଣା': ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ:
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ୨୭ ନଭେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ'ର ମୁକାବିଲା ବାଂଲାଦେଶ 'ଏ' ସହ ହେବ। ଉଭୟ ମୁକାବିଲା ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ONE WIN FROM THE GRAND FINALE! 💥 India A lock horns with Sri Lanka A in a high-stakes semi-final, with a place in the summit clash up for grabs. Watch #INDAvSLA on 26th Nov, 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
|ତାରିଖ
|ମୁକାବିଲା
|ସମୟ (IST)
|26 ନଭେମ୍ବର
|ଇଣ୍ଡିଆ ଏ vs ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ (ସେମିଫାଇନାଲ୍-1)
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
|27 ନଭେମ୍ବର
|ପାକିସ୍ତାନ ଏ vs ବାଂଲାଦେଶ ଏ (ସେମିଫାଇନାଲ୍-2)
|ଅପରାହ୍ନ 3:30
|29 ନଭେମ୍ବର
|ଫାଇନାଲ୍ (ସେମିଫାଇନାଲ୍-1 ବିଜେତା vs ସେମିଫାଇନାଲ୍-2 ବିଜେତା)
|ଅପରାହ୍ନ 3:30