ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ପରେ ରାଜନୀତି ପିଚରେ ବି ହିଟ୍ ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା; ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବି ହାସଲ କଲେ ବଡ଼ ବିଜୟ

Election Results 2026: ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

BJP Candidate Ashok Dinda
କ୍ରିକେଟ୍ ପରେ ରାଜନୀତି ପିଚରେ ବି ହିଟ୍ ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା (IANS: File Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ashok Dinda News, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଡିଣ୍ଡା ମୟନା ଆସନରୁ ଏକ ଶାନଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଡିଣ୍ଡା ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ୧,୨୭,୧୬୬ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ୧୬,୨୪୧ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଆସନରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱପନ କୁମାର ବର୍ମନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୟନା ଆସନରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗ୍ରାମ ଡୋଲୁଇଙ୍କୁ ୧୨୬୦ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁକାବିଲା ବହୁତ କଡ଼ା ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କ୍ରିକେଟର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଡିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁକାବିଲା ଡିଣ୍ଡାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଥିଲା। ଡିଣ୍ଡା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି।

ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ଭାରତ ପାଇଁ ୨୯ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଆଯାଏ। ଡିଣ୍ଡା ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡିଣ୍ଡା ୧୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୯ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଡିଣ୍ଡା ୫୧.୦୦ ହାରରେ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୪.୪୧ ହାରରେ ୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି।

ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ଆଇପିଏଲରେ ମୋଟ ୭୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୩୦.୦୪ ହାରରେ ୬୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଡିଣ୍ଡା ଆଇପିଏଲରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR), ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC), ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ (PWI), ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ (RPS) ଦଳର ଖେଳିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଡିଣ୍ଡା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୧ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେ ରାଜନୀତି ପିଚରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାଁନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡି଼ବେ କି ଧୋନି? କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

RCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧାରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍ ଫିଲ୍ପ ସଲ୍ଟ

TAGGED:

ASHOK DINDA NEWS
WEST BENGAL POLLS 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026
ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା
FORMER CRICKETER ASHOK DINDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.