ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସାନଭାଇ କଲେ କମାଲ; 14 ଚୌକା ଓ 4 ଛକା ସହ ମାରିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ
10 ବର୍ଷୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।
Published : October 26, 2026 at 7:04 PM IST
Ashirvad Sooryavanshi Century: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ଦବ୍ଦବା ଜାହିର କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବୈଭବଙ୍କ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 10 ବର୍ଷୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍କୋରକାର୍ଡକୁ ଆଶୀର୍ବାଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାତ୍ର 87ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ଅପରାଜିତ 107 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଚୌକା ଓ ଛକା ବର୍ଷା କରି 14ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦଙ୍କ ପାଳିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି କଥାରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବାକି 9 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମିଶି ମଧ୍ୟ 20 ରନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ନିଜ ଦମରେ ଦଳକୁ 2 ୱିକେଟ୍ରେ ଏକ ଅତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କୁନି ଖେଳାଳି ଜଣକ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏଭଳି ବିଧ୍ୱଂସୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କିଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜର କ୍ରମାଗତ ଶତକୀୟ ପାଳିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ।
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ପାଗଳାମି ରଖୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଭାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ବୈଭବ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଯେତେବେଳେ କି ବୈଭବ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ସର୍କଲରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ନାମ କମାଉଛନ୍ତି।