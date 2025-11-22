ETV Bharat / sports

Ashes 2025: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ପରାଜୟ ସ୍ବିକାର କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

AUS vs ENG 2025: ଆସେସ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Australia's Travis Head reacts after completing his fifty runs on day two of the first Ashes cricket test match between Australia and England in Perth, Saturday, November 22, 2025
Australia's Travis Head reacts after completing his fifty runs on day two of the first Ashes cricket test match between Australia and England in Perth, Saturday, November 22, 2025 (AP)
Aus WIN 1st Ashes Test 2025: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ଚମତ୍କାର 123 ରନ୍ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2025 ଆସେସ୍ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 8 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 22ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 1921 ପରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆସେସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 40 ରନ୍ ପଛରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବଜାୟ ରଖିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 164 ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ, ମାତ୍ର 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 205 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କଲା। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 172 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 132 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଶତକ ମାରିଲେ ହେଡ୍

ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରୁ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଡ୍ ମାତ୍ର 69 ବଲ୍ ରେ ଶତକ ମାରି ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଆସେସ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସର ଦ୍ରୁତତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଥିଲା। ତାଙ୍କର 123 ରନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ର 28.2 ଓଭରରେ 205 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଡ୍ 83 ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି 16ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମ୍ୟାଚ୍ ହିରୋ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 7ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ରଲି, ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ 2025 ଆସେସ୍ ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସେସ୍ ରେ 10 ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ।

Australia's Brendan Doggett ducks a bouncer on day two of the first Ashes cricket test match between Australia and England in Perth, Saturday, Nov. 22, 2025.
Australia's Brendan Doggett ducks a bouncer on day two of the first Ashes cricket test match between Australia and England in Perth, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP)

ଦୁଇ ଦିନରେ 32 ୱିକେଟ୍ ପତନ

2025 ଆସେସ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଡ୍ ଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ 10 ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ମନେରଖାଯିବ। ଦୁଇ ଦିନରେ ମୋଟ 32 ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 19 ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 13ଟି ୱିକେଟ ପତନ ହୋଇଛି ।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆୟୋଜକ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଗାବାଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଏକ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ।

