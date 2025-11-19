ETV Bharat / sports

AUS vs ENG: ଦିନକ ପରେ ଆସେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

Ashes live streaming: ଆସେସ୍ 2025-26 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

ଦିନକ ପରେ ଆସେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଦିନକ ପରେ ଆସେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 9:26 PM IST

Ashes live streaming: କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଆସେସ୍ 2025-26 ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ୍ 21 ନଭେମ୍ବର, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8 ଜାନୁଆରୀ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 1982-83 ସିରିଜ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସେସ୍ ଗାବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗାବାରେ ଖେଳାଯିବ।

ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2010-11 ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଥମ ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଆଶେସ୍ ରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

140 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖେଳାଯାଇ ଆସୁଥିବା ଆସେସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73ଟି ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 34ଟି ବିଜୟ ସହିତ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 32ଟି ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାତଟି ସିରିଜ୍ ଡ୍ର ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। 2017 ମସିହାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସିରିଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଆସୁଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୋଟ୍ 364 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 152ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 112ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ 97ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି।

ଲାଇଭ୍ ଆସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

ଆସେସ୍ ସିରିଜର ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଭାରତରେ ଆସେସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ

2025-26 ଆସେସ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟସ୍ ସକାଳ 7ଟା 30ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ 9ଟାରେ ଏବଂ ଶେଷ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ 5ଟାରେ ହେବ। ଟସ୍ ର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଆସେସ୍ ୨୦୨୫-୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ)

  • ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: ନଭେମ୍ବର 21-25, ପର୍ଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସକାଳ 7:50
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ଡିସେମ୍ବର 4-8, ଗାବା, ସକାଳ 9:30
  • ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ଡିସେମ୍ବର 17-21, ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲ୍, ସକାଳ 5:30
  • ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ: ଡିସେମ୍ବର 26-30, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ, ସକାଳ 5:00
  • ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ: ଜାନୁଆରୀ 4-8, ସିଡନୀ, ସକାଳ 5:00

ଆସେସ୍ 2025-26: ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍), ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ (ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଉସମାନ ଖାୱାଜା, ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶାଗ୍ନେ, ଜେକ୍ ୱେଦରାଲ୍ଡ, କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରି, ଜୋଶ୍ ଇନଗ୍ଲିସ୍, ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍, ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଡଗେଟ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ନାଥନ୍ ଲିଅନ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ: ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍, ଜାକ୍ କ୍ରଲି, ବେନ୍ ଡକେଟ, ଜୋ ରୁଟ୍, ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍, ଓଲି ପୋପ୍, ଜେମି ସ୍ମିଥ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ସୋଏବ୍ ବଶିର, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ, ମାଥ୍ୟୁ ପଟ୍ସ, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ମାର୍କ ଉଡ୍

