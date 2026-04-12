କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଥିଲା ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ଦିନେ ଚକିତ କରାଇଥିଲେ ଆଶା

କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଥିଲା ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ (Getty Images)
Published : April 12, 2026 at 2:40 PM IST

Asha Bhosle Death, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର ମହାନ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଛି। ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ଦିବଂଗତ ଆଶା ଭୋସଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଶା ଭୋସଲେ ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କ ସହ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଶା ଭୋସଲେ ଜଣେ ଏମିତି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୩୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ଏହି ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରିକେଟର ବ୍ରେଟ୍ ଲି’ଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଆଶା ଭୋସଲେ ଏବଂ ବ୍ରେଟ୍ ଲି ମିଶି ‘ୟୁ ଆର୍ ଦ ୱାନ୍ ଫର୍ ମି’ (You’re the One for Me) ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତଟିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରିକେଟର ବ୍ରେଟ୍ ଲି ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ୨୦୦୬ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା।

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ଗ୍ରାମୀ (Grammy) ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଗାୟିକା ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ୧୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ରିକେଟ୍ ମୈଦାନରେ ବ୍ରେଟ୍ ଲି ଜଣେ କେତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାହା ତାଙ୍କର ୧୦୩୪ଟି ୱିକେଟ୍‌ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଓ ଟି-୨୦ ସବୁ ମିଶାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ରେଟ୍ ଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ୪୮୭, ଲିଷ୍ଟ-ଏରେ ୪୩୮ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୧୦୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବ୍ରେଟ୍ ଲି ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ମୋଟ ୧୦୩୪ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ୭୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୧୦ଟି ୱିକେଟ୍, ୨୨୧ଟି ଦିନିକିଆରେ ୩୮୦ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୨୫ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଶା ଭୋସଲେ ସଚିନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳାକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ।

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଶା ତାଇ ସଚିନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳାକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଉଭୟ ୧୯୯୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦର୍ଶାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ରୋହିତ ବନାମ ବିରାଟ: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ୱାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ଗେଲ୍ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବାବର ଆଜମ, କଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

