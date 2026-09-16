ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍: ସାବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା; ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳିର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : September 16, 2026 at 2:33 PM IST
Aryna Sabalenka Fined: ଦିଗ୍ଗଜ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ ରାଗରେ ନିଜ ରାକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ୭,୫୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି ଜରିମାନାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୭,୧୯,୫୩୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସବାଲେଙ୍କା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସବାଲେଙ୍କା ପାଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ହାରି ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳିର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଯାଇଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ନିଜ ରାକେଟକୁ ବାରମ୍ବାର ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ବନାଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସବାଲେଙ୍କା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ରାଗ ବାହାରିଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା। ଏପରି ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଆହୁରି ଖରାପ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା।
Still a run to be proud of 👏 pic.twitter.com/o1DXeMS954— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
କଜାକିସ୍ତାନର ଏଲିନା ରାଇବାକିନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଏକକ ବର୍ଗରେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ବେଲାରୁଷର ଆରିନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ୨୧ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ୬-୪, ୫-୭, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ରାଇବାକିନା ପୂର୍ବରୁ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାଇବାକିନାଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍। ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନାହିଁ।
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ ଜିତିନେଇଥିଲା ରାଇବାକିନା
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଏଲିନା ରାଇବାକିନା ୪୪ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ୬-୪ ରେ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସବାଲେଙ୍କା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍କୁ ୭-୫ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍ରେ ସବାଲେଙ୍କା ଏକ ମାରାଥନ୍ ଓପନିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଗେମ୍ରେ ଅନେକ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଇବାକିନା ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଇବାକିନା ଦୁଇଟି ‘ଏସ୍’ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୨-୧ ରେ ବ୍ରେକ୍ଥ୍ରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ କଜାକିସ୍ତାନର ଏହି ଖେଳାଳି ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୬-୨ ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍କୁ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।