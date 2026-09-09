ETV Bharat / sports

ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬: ଟିଆଫୋଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସବାଲେଙ୍କା

ସବାଲେଙ୍କା ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।

US Open 2026 results
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଟିଆଫୋ-ସବାଲେଙ୍କା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US Open 2026: ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍ ଟିଆଫୋ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଏପରି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ନିଜ ଦେଶର ଆଲେକ୍ସ ମିଶେଲସନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଆରିନା ସବାଲେଙ୍କା ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱର ୧୧ତମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍ ଟିଆଫୋଙ୍କ ହାତରୁ ଆଲେକ୍ସ ମିଶେଲସନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଖସିଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ୪୬ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ମିଶେଲସନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟିଯାକ ସେଟ୍‌କୁ ୭-୫, ୬-୩ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୫-୩ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଟିଆଫୋଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌କୁ ୭-୫ ରେ ଜିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୩ ରେ ଜିତି ମୁକାବିଲାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଞ୍ଚମ ସେଟ୍‌କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ପଞ୍ଚମ ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁକାବିଲା ୧୦-ପଏଣ୍ଟ ଟାଇ-ବ୍ରେକର୍‌କୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଟିଆଫୋ ୧୦-୬ ରେ ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲେ। ୪ ଘଣ୍ଟା ୩୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାରାଥନ୍ ମୁକାବିଲାକୁ ସେ ୫-୭, ୩-୬, ୭-୫, ୬-୩, ୭-୬(୧୦-୬) ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଟିଆଫୋ ଏହି ପରି ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି।

୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମିଶେଲସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମିଶେଲସନ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିଆଫୋଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ଟିଆଫୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ।

ବିଜୟ ପରେ ଟିଆଫୋ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି, ସେ ସହଜରେ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଲେକ୍ସ ମିଶେଲସନଙ୍କୁ ସଲାମ।"

ମିଶେଲସନ ମଧ୍ୟ ଟିଆଫୋଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା କହିଥିଲେ।"

ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ

ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଆରିନା ସବାଲେଙ୍କା ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭାଙ୍କ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପାର୍ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୭-୬(୧), ୩-୬, ୭-୬(୭) ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସବାଲେଙ୍କା ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌ରେ ୫-୨ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋସ୍କୋଭା କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଗେମ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେଟ୍‌ଟି ଟାଇ-ବ୍ରେକର୍‌କୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସବାଲେଙ୍କା ୬-୦ ର ଆଗୁଆ ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିବା ପରେ ୭-୧ ରେ ସେଟ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ଵିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ନୋସ୍କୋଭା ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ ଡବଲ୍ ଫଲ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେ ୪-୨ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୩ ରେ ଜିତି ମୁକାବିଲାକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ନୋସ୍କୋଭା ଆଉ ଥରେ ୪-୨ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ସବାଲେଙ୍କା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଗରେ ନିଜ ରାକେଟ୍‌କୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର-ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ସ୍କୋରକୁ ୪-୪ ରେ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟାଇ-ବ୍ରେକର୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଟାଇ-ବ୍ରେକର୍‌ରେ ସବାଲେଙ୍କା ୨-୦ ଏବଂ ପରେ ୬-୩ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋସ୍କୋଭା କ୍ରମାଗତ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୋର ୬-୫ ହେବା ପରେ ସବାଲେଙ୍କା ଶେଷ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ 'ଏସ୍' ମାରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ; ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

'ପତ୍ନୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ!' ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ପଦକୁ ନେଇ ନେହେରାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଳ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା

TAGGED:

ARYNA SABALENKA US OPEN SEMIFINAL
ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍ ଟିଆଫୋ
ଟେନିସ୍ ଖବର
ଆରିନା ସବାଲେଙ୍କା
US OPEN 2026 RESULTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.