ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇଲେ ଅର୍ଶଦୀପ, କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଥିବା ଭିଡିଓ ବି ଗାୟବ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
Arshdeep Singh: ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ହଠାତ୍ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : May 26, 2026 at 3:57 PM IST
Arshdeep Singh, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ହଠାତ୍ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଅର୍ଶଦୀପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ "ଅନ୍ଧାରେ" କହି ମଜାକ କରିବା, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ସହଖେଳାଳି (ଟିମମେଟ୍) ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଢ଼ାଇବା, ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଅନଲାଇନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା.. ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଏକ ରୀଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ୪୫ଟି ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବା ଜନପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି (ପବ୍ଲିକ ଫିଗର) ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଫା କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ତାହା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଡଲାଇନ୍ସକୁ ଆଣିଦେଇଛି।
Arshdeep Singh vs PBKS fallout looks real! 😳— Cricket Central (@CricketCentrl) May 26, 2026
The left-arm seamer has completely purged his Instagram account over the last 24 hours:
- Removed PBKS from his bio ❌
- Changed his profile picture 🖼️
- Deleted 234+ posts
- 📉Wiped out all Punjab Kings-related content pic.twitter.com/QuFEqAlG27
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିବାଦ କଥା ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଶଦୀପ ଏକ ଭିଡିଓରେ ମଜାକିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ତାଙ୍କୁ "ଅନ୍ଧାରେ" କହିବା ସହ ସେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର "ପ୍ରକୃତ ଚମକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ବୋଲିଂ କରି ଅର୍ଶଦୀପ ସର୍ବାଧିକ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୧୦.୨୦ ରହିଥିଲା।
🚨 Arshdeep Singh to leave Punjab Kings?🚨— Indian Cricket (@IPL2025Auction) May 26, 2026
🔺Arshdeep Singh has changed his profile picture and even removed PBKS from his Instagram bio.❌
🔺He has also removed all PBKS-related posts. ❌
🔺He deleted over 234 posts in the last 24 hours. Yesterday, his overall post count was… pic.twitter.com/M9BXwJvK2l
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଭିଯାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୧୦.୨୦ ରହିଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଚାର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି।