ଦ. ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ T20ରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ; ଏମିତିକରି ହେଲେ ନମ୍ବର 1 ବୋଲର୍
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 7ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇ ଥିଲେ ।
Published : December 12, 2025 at 4:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ T20 କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ମୁଲାନପୁର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ଭାରତୀୟ ପେସର ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 4 ଓଭରରେ 13.50 ଇକୋନୋମିରେ ମୋଟ୍ 54 ରନ୍ ଦେଇ କୌଣସି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 9ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 7ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ର 11 ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ବଲ୍ ପକାଇ ମିଳିତ ଭାବେ ନମ୍ବର 1 ବୋଲର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନବୀନ-ଉଲ-ହକଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ବଲ୍ ପକାଇବାର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି।
This is just the hard work of Arshdeep Singh.— Laura Wolvaaardt SA (@IDFMAGA) December 12, 2025
Arshdeep Singh bowls 7 wides to deliver longest over of 13 balls in T20I history 😜 pic.twitter.com/20Sf2TMR6E
ନବୀନ-ଉଲ୍-ହକ୍ଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ
ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ 11ତମ ଓଭରରେ ମୋଟ 13ଟି ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ଏବଂ 6ଟି ଠିକ୍ ବଲ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନବୀନ-ଉଲ୍-ହକ୍ 2024 ମସିହାରେ ହରାରେରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 13ଟି ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ।
ଏହାସହିତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ 7ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ-ଉଲ୍-ହକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ 6ଟି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଅର୍ଶଦୀପ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
-Most Wides (7) by a bowler in a T20 Ever.— Javed Iqbal (@JavedIqbalReal) December 12, 2025
-Joint most Extras given by a bowler in a single over.
-Most Deliveries bowled in a Single over ever.#INDvsSA #ArshdeepSingh pic.twitter.com/t2CoSV1wXk
T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ବଲ୍ ପକାଇଥିବା ଖେଳାଳି
- 13ଟି ବଲ୍ - ନବୀନ-ଉଲ୍-ହକ୍ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ, ହରାରେ, 2024
- 13ଟି ବଲ୍ - ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମୁଲାନପୁର, 2025
- 12ଟି ବଲ୍ - ସିସାଣ୍ଡା ମାଗାଲା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, 2021
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିତି
11 ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 213 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ 214 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ 19.1 ଓଭରରେ 162 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ 51 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତିଲକ ବର୍ମା 62 ରନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ 90 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1-1ରେ ବରାବର କରିପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଭାରତ 101 ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ; 101 ରନରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସୁପର ସୋ