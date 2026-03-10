ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ 'ରାଗ', ଆଇସିସି ନେଲା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Arshdeep Singh: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।

Arshdeep Singh Fined
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଆଇସିସି (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Arshdeep Singh Fined: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ଉପରକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।

କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଅର୍ଶଦୀପ?

ଆଇସିସିର ଆଚରଣ ସଂହିତା (Code of Conduct)ର ଲେଭଲ-୧ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କଟାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ରେକର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆଇସିସିର ଧାରା ୨.୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଏକ ଅପରାଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସର ୧୧ତମ ଓଭରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଓଭରରେ ମିଚେଲ୍ ଦୁଇଟି ଦମଦାର୍ ଛକା ମାରି ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍‌ରେ ମିଚେଲ୍ ଏକ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍‌ଟି ସିଧା ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୱିକେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସିଧା ମିଚେଲଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିଥିଲା।

ଏହାକୁ ନେଇ ମିଚେଲ୍ ବେଶ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଦେଖି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଓଭର ଶେଷରେ ଅର୍ଶଦୀପ ନିଜ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ତଥାପି ଆଇସିସି ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇନାହିଁ।

ବଢ଼ିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ

ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪ କିମ୍ୱା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସୀମିତ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଖାତାରେ ଏହି ୧ ପଏଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୫୨ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୨୫୬ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ ୮ଟି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍

ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଜିତ୍: ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ‘ସଙ୍କଟ ମୋଚକ’

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା କଲା BCCI; ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା

TAGGED:

ICC FINED ARSHDEEP SINGH
ARSHDEEP SINGH DARYL MITCHELL
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ
ICC CODE OF CONDUCT
ARSHDEEP SINGH FINED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.