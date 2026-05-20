EPL: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଆର୍ସେନାଲ୍, ୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ଜିତିଲା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଆର୍ସେନାଲ୍ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 3:48 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲିଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। 'ଗନର୍ସ' ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଆର୍ସେନାଲ୍ ପୂରା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ତଥା କ୍ଲାନ୍ତିକର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ କେବଳ ଆର୍ସେନାଲ୍ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହାର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ ଆର୍ସେନାଲ୍‌ର ସିଧାସଳଖ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟିର ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଭାଇଟାଲିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ଏବଂ ବୋର୍ଣ୍ଣମାଉଥ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟିର ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିଟିର ଷ୍ଟାର୍ ମ୍ୟାନେଜର ପେପ୍ ଗାର୍ଡିଓଲା ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଜାୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ସିଜନର ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଜିତିବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଦଳକୁ ରେସ୍ ରେ ରହିବାର ଥିଲା, ତେବେ ବୋର୍ଣ୍ଣମାଉଥ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପୂରା ୩ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଣ୍ଣମାଉଥ୍‌ର ମଜବୁତ ଡିଫେନ୍ସ ସିଟିର ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆର୍ସେନାଲ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୩-୦୪ ସିଜନରେ ‘ଦ ଇନଭିନସିବଲ୍ସ’ ଭାବରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲବ୍ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିଛି। ଅନେକ ମ୍ୟାନେଜର ବଦଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରଫି ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସିଜନରେ ମିକେଲ୍ ଅର୍ଟେଟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦଳ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ଏବଂ ବୋର୍ଣ୍ଣମାଉଥ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେବା ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏମିରେଟ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ଆର୍ସେନାଲ୍ ସମର୍ଥକ ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଟେଟାଙ୍କ ଦଳ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ସେନାଲ୍ ମେ ୩୦ ତାରିଖରେ ବୁଡାପେଷ୍ଟରେ ୟୁଇଏଫଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ-ଜର୍ମେନ୍ ଏଫସି ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।

ଆର୍ସେନାଲ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଇପିଏଲ୍ ବିଜୟ

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଆର୍ସେନାଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। 'ଗନର୍ସ' ଦଳ ୧୯୯୭-୯୮, ୨୦୦୧-୦୨, ୨୦୦୩-୦୪ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜନରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ସେନାଲ୍ ଆର୍ସେନ ୱେଙ୍ଗରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତିନୋଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

