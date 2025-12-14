ଆଜି ମେସିଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଟୁର୍, ଏହି ବଲିଉଡ-କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ
ମେସିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଛି ।
Published : December 14, 2025 at 2:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତିନିଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି କୋଲକାତା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଭିଆଇପି ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୋଲକାତା ପରି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ମେସିଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଟୁର୍:
🚨 MESSI × SACHIN × SUNIL CHHETRI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Wankhede will witness one of the Iconic Moments in Indian sports with Messi, Chhetri & Sachin in the ground in today evening. [Express Sports] pic.twitter.com/vTI2OIdiOZ
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 30 ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ୟାଡେଲ ଗୋଟ କପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମେସି । ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ୍ବାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଡାଡିୟମରେ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାରିଟି ଫ୍ୟାଶନ ଶୋ ପରେ ଶେଷ ହେବ । ସ୍ପାନିସ ସଙ୍ଗୀତର ଲାଇଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ମିଶ୍ରଣ ରହିବ ।
ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 30: କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ୟାଡେଲ ଗୋଟ କପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଅପରାହ୍ନ 4ଟା: ସେଲିବ୍ରିଟି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ
ଅପରାହ୍ନ 5ଟା: ଓ୍ବାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଡାଡିୟମରେ ଉତ୍ସବ
ମୁମ୍ବାଇରେ କାହାକୁ ଭେଟିବେ ମେସି ?
MUMBAI IS GIVING A TRIBUTE TO THE GOAT, MESSI 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Messi will reach Mumbai today. pic.twitter.com/364Y5qaqfP
ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ମେସିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଲୁଇସ ଏବଂ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତାରେ ମେସିଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ । ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମେସି । ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ, କରିନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ଦ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେହିପରି କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମଧ୍ୟ ।
ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ ସାରିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମେସି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହାପରେ ସେ ସିଧା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫେରିଯିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସଲ୍ଟ ଲେକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା, ମେସିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମମତା