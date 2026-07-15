ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆଜି ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
Published : July 15, 2026 at 11:20 AM IST
Argentina vs England: ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୩୦ ମିନିଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଞ୍ଚଟି ମୁକାବିଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ତିନୋଟି ମୁକାବିଲା ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
Argentina vs England pic.twitter.com/b9njCbWfKP— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) July 12, 2026
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଦୁଇ ଦଳ
ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇସାରିଛି। ମେସି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ବେଳେ ଜୁଲିଆନ୍ ଆଲଭାରେଜ୍ ଏବଂ ଲାଉତାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିପଦ ସାଜିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୯୬୬ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଆଶା ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କୋଚ୍ ଥୋମାସ୍ ଟୁଚେଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ। ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡରେ ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର, ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେସିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯଦିଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଡିଫେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭେଦ୍ୟ ରହିନାହିଁ। କେପ୍ ଭର୍ଦ୍ଦେ, ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ) ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା
ଇଂଲଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସଂଗଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟଭାଗ। ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଟ୍-ପିସ୍ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ନପାରିବା। ଅନେକ ମୁକାବିଲାରେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାପ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିବାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଆସିଛି।
ଉଭୟ ଦଳର ଇତିହାସ
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ୧୯୮୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍। ସେହି ମୁକାବିଲାରେ ଡିଏଗୋ ମାରାଡୋନା ବିବାଦୀୟ ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍’ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାରାଡୋନାଙ୍କ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ଅନେକ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୮ ମସିହା ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ ମୁକାବିଲାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୦୨ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧-୦ ରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୪ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୬ଟି ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ସେହିପରି ୫ଟି ମୁକାବିଲା ଡ୍ର’ ରହିଛି।
‘ଲକି ଜର୍ସି’ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ନେଭି ବ୍ଲୁ ଅୱେ ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଫା ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହାକୁ ନିଜର 'ଲକି କିଟ୍' ବୋଲି ମାନିଥାଏ। କାରଣ ଅତୀତରେ ଏହି ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହି ଜର୍ସି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।