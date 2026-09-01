ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଲିଓନେଲ ମେସି
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : September 1, 2026 at 7:42 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ ମେସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 39 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଫେୟାରୱେଲ ନୋଟ୍ରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
"ଫାଇନାଲ ପରଠାରୁ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ଅବସର ନେଉଛି । ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ଗଭୀର ଭାବେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଇବି । ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ," ବୋଲି ଲିଓନେଲ ମେସି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ମେସି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳରେ କିଛି ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
"ଏହା ସହିତ, ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହାନ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି," ~ ଲିଓନେଲ ମେସି
ମେସି ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିତରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିସ୍ କରିବି । ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବି, ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ କରିବି, ଭଲ ସମୟରେ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ । ଏହି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ରହିବା ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୁଁ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍, ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଏ ।"
କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପିତା, ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମେସି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 21 ଜୁଲାଇରେ ଅବସର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ।
"ଭାମୋସ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ! ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 21 ରେ ଲେଖିଥିଲି, ଫାଇନାଲର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ । ଆଜି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମେସି 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ଠାରୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । 2016 ରେ ସେ ଚିଲି ଠାରୁ କୋପା ଆମେରିକା ଫାଇନାଲ୍ ହାରିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ।