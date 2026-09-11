INTERVIEW | FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍: ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାର ମନୋନୀତ
ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଭାବେ ୪୬ତମ FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ର ଫେୟାର ପ୍ଲେ ପ୍ୟାନେଲ୍ (FPP)ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ଅପରାଜିତା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଚେସ୍ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
Published : September 11, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 8:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ତଥା ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ୪୬ତମ FIDE (International Chess Federation) ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ର ଫେୟାର ପ୍ଲେ ପ୍ୟାନେଲ୍ (FPP)ରେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସାମରକାଣ୍ଡରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରୁ ଏହି ମହାନ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି; ଏହି ଫେୟାର ପ୍ଲେ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ର ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳର ନିରପେକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଅଖଣ୍ଡତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।
- ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାଜିତା...
ପୁରୀର ଏକ ସେବାୟତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଅପରାଜିତା ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚେସ୍ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ୨୦୦୫ରୁ ୨୦୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅଣ୍ଡର-୧୫ ଏବଂ ୨୦୦୭ରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅଣ୍ଡର-୧୭ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସହ ତିନିଥର ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୨୦୧୧ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଗାର୍ଲ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ଶିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆମେଚର ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ଶିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାଷ୍ଟର (CM) ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅଫିସିଆଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୧୭ରେ ତାସକେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ଶିପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦଳକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ ସ୍ପେନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ଶିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ଓ ୨୦୨୫ରେ FIDE ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ବିଟର୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେସ୍ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଦେଶର ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, 'ETV Bharat'ର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମିନତି ସିଂହ
- ସାକ୍ଷାତକାରର ଅଂଶବିଶେଷ
ମିନତି ସିଂହ : ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ର ଫେୟାର ପ୍ଲେ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଏହି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଅପରାଜିତା: ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସାମରକାଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚୟନ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୨୦୦ ଦେଶରୁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି।
ମିନତି ସିଂହ : ‘ଫେୟାର ପ୍ଲେ’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଏବଂ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ ?
ଅପରାଜିତା: ଫେୟାର ପ୍ଲେ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ୧୮ ଜଣ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍କୁ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଖଣ୍ଡତା ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଟିକିଏ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତା ସମଗ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ମିନତି ସିଂହ : ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିପରି ଖେଳରେ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ?
ଅପରାଜିତା: ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼। ୧୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହନ୍ତି। ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁକିଛି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ।
ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗେମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଏ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚାଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, କେହି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଏ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟର୍ କରାଯାଏ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସାଧାରଣତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ।
ମିନତି ସିଂହ : ଜଣେ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆର୍ବିଟର୍ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଚୟନ ହେବାରେ କେତେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ?
ଅପରାଜିତା: ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯଦି କେହି ଖେଳକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ, ସେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ’ଣ କରିପାରନ୍ତି; ଏସବୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହିଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବୁଝାମଣା ମୋତେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଚୟନ ହେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସେମିନାର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସଫଳତାର ସହ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ମିନତି ସିଂହ : ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ମଞ୍ଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ?
ଅପରାଜିତା: ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖେଳକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରୁଛି। ଚେସ୍ କେବଳ ଏକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ନୁହେଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଓ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର।
ମିନତି ସିଂହ : ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୟସ ବର୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତୁଥିବା ସେହି ଯୁବ ଅପରାଜିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ରେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ?
ଅପରାଜିତା: ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ଚେସ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଚେନ୍ନାଇରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ମୋ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଠି ଉପାୟ ଅଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ମିନତି ସିଂହ : ଯୁବ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ?
ଅପରାଜିତା: ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଖେଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚେସ୍ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଦକଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ।
ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାରଙ୍କ ଚେସ୍ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସାମରକାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ବିଟର୍ ପରେ ଏବେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ର ନିରପେକ୍ଷତା ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
ମିନତି ସିଂହ : ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର