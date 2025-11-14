ETV Bharat / sports

ପେସାରେ ପୋଲିସ, ନିଶା ଖେଳ; ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ

ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସିଲଭର ଜିତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଅନୁପମା ସ୍ବାଇଁ ।

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2025 at 12:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପେସାରେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ନିଶା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖେଳ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ l ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ l ନିକଟରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ l ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଅନୁପମା 52 କିଗ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜୁଜୁସୁରେ ରୋପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ l ଫାଇନାଲରେ ଅନୁପମା ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ l ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନୁପମା ରୋପ୍ୟ ପଦକ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଗତ 5ଟି ଏସୀୟ ଜୁଜୁସୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ 5ଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ, ଆବୁଧାବି ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାଂସ୍ୟ ଏବଂ 2017ରେ ଏସୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ l

ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ଜୁଜୁସୁ ଖେଳ କଣ-

ଜୁଜୁସୁ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଲକ୍ କରାଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଶରୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବ, ଟ୍ୟାପ କଲା ପରେ ହାର ମାନିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳି ପାରିବି ନାହିଁ l ସେଥିରୁ ବାହାରି ତାର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ କୌଶଳ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରି ପାରିବ l ଜିଏ ସେଥିରେ ଭଲ କରୁଥିବ ତାର ସ୍କୋର ବି ହେବ l ଟୋଟାଲ 5 ମିନଟର ଫାଇଟ ଚାଲିଥିବ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହାତ ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ରିଷ୍ଟ, କହୁଣୀ, ବେକ, ଆଙ୍କଲ ଏସବୁ ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ l ତା ଭିତରେ ସ୍କୋର ବଢି ଚାଲିଥିବ l

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିରେ କଣ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର-

ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଦରକାର l ଜୁଜୁସୁ ହେଉଛି ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଖେଳ l ଏହା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଜରୁରୀ l ଅଧିକ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ l ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି l ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଖେଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି l

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁଜୁସୁ ଖେଳାଳି ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ-

ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବର ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ନିଜ ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି l ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ 52 କିଗ୍ରା କାଟାଗୋରୀରେ ଖେଳୁଥିଲି ମାନେ ମୋର ଓଜନ 52 ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି l ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଓଜନ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖେଳରେ ବାଦ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି l ତେଣୁ ନିଜ ଓଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡିଥାଏ l ଜୁଜୁସୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ମୋର କୋଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ l ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ଏଠି ମୋର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ତାପରେ କରାଟେରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ।"

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡିଆ ଖେଳାଳି-

ସେହିପରି ଅନୁପମା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର 5 ଥର ହେଲା ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଉଛି l ସବୁଥର ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସିଲଭର୍ ପଦକ ଆସୁଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ମୋର ଯିଏ ପାର୍ଟନର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିସିଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ l ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଚାଲିଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜୁନିଅର ମାନଙ୍କର l ଆମର 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସିଲଭର୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି l ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କନେଷ୍ଟବଳରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି l ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି l 2015ରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି l ଆଗକୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଓଡିଶାରୁ ବଡ ଟିମ୍ ଯାଉ l"

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି କୋଚ୍ ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁପମା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି l ସେ ଜୁଜୁସୁରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିୟନରେ ମେଡାଲ ମିଳିବା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ l ଜୁଜୁସୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଖେଳ l ଏହି ଖେଳରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ l"

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକ ସାଜିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଉମା-ରାଜେଶ

Anupama Swain from odisha Wins Silver at World Jujitsu Championship
ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

JUJITSU PLAYER ANUPAMA SWAIN
WORLD JUJITSU CHAMPIONSHIP THAILAND
UTKAL KARATE SCHOOL
ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଅନୁପମା ସ୍ବାଇଁ
WORLD JUJITSU CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.