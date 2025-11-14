ପେସାରେ ପୋଲିସ, ନିଶା ଖେଳ; ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସିଲଭର ଜିତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଅନୁପମା ସ୍ବାଇଁ ।
Published : November 14, 2025 at 12:10 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପେସାରେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ନିଶା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖେଳ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ l ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ l ନିକଟରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ l ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଅନୁପମା 52 କିଗ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜୁଜୁସୁରେ ରୋପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ l ଫାଇନାଲରେ ଅନୁପମା ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ l ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନୁପମା ରୋପ୍ୟ ପଦକ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଗତ 5ଟି ଏସୀୟ ଜୁଜୁସୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ 5ଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ, ଆବୁଧାବି ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାଂସ୍ୟ ଏବଂ 2017ରେ ଏସୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ l
ଜୁଜୁସୁ ଖେଳ କଣ-
ଜୁଜୁସୁ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଲକ୍ କରାଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଶରୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବ, ଟ୍ୟାପ କଲା ପରେ ହାର ମାନିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳି ପାରିବି ନାହିଁ l ସେଥିରୁ ବାହାରି ତାର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ କୌଶଳ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରି ପାରିବ l ଜିଏ ସେଥିରେ ଭଲ କରୁଥିବ ତାର ସ୍କୋର ବି ହେବ l ଟୋଟାଲ 5 ମିନଟର ଫାଇଟ ଚାଲିଥିବ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହାତ ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ରିଷ୍ଟ, କହୁଣୀ, ବେକ, ଆଙ୍କଲ ଏସବୁ ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ l ତା ଭିତରେ ସ୍କୋର ବଢି ଚାଲିଥିବ l
ଏଥିରେ କଣ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର-
ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଦରକାର l ଜୁଜୁସୁ ହେଉଛି ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଖେଳ l ଏହା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଜରୁରୀ l ଅଧିକ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ l ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି l ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଖେଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି l
ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁଜୁସୁ ଖେଳାଳି ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ-
ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବର ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ନିଜ ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି l ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ 52 କିଗ୍ରା କାଟାଗୋରୀରେ ଖେଳୁଥିଲି ମାନେ ମୋର ଓଜନ 52 ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି l ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଓଜନ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖେଳରେ ବାଦ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି l ତେଣୁ ନିଜ ଓଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡିଥାଏ l ଜୁଜୁସୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ମୋର କୋଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ l ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ଏଠି ମୋର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ତାପରେ କରାଟେରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ।"
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡିଆ ଖେଳାଳି-
ସେହିପରି ଅନୁପମା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର 5 ଥର ହେଲା ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଉଛି l ସବୁଥର ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସିଲଭର୍ ପଦକ ଆସୁଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ମୋର ଯିଏ ପାର୍ଟନର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିସିଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ l ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଚାଲିଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜୁନିଅର ମାନଙ୍କର l ଆମର 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସିଲଭର୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି l ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କନେଷ୍ଟବଳରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି l ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି l 2015ରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି l ଆଗକୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଓଡିଶାରୁ ବଡ ଟିମ୍ ଯାଉ l"
ସେହିପରି କୋଚ୍ ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁପମା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି l ସେ ଜୁଜୁସୁରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି l ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ ବିଶ୍ଵ ଜୁଜୁସୁ ଚାମ୍ପିୟନରେ ମେଡାଲ ମିଳିବା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ l ଜୁଜୁସୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଖେଳ l ଏହି ଖେଳରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକ ସାଜିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଉମା-ରାଜେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର