ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, KKR ର ଏହି ନବାଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

India-A Squad Change: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ଅନୁକୂଳ ରୟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 3:57 PM IST

India-A Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଗୁରୁବାର (୨୧ ମେ) ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଅନ୍‌କ୍ୟାପ୍‌ଡ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ଅନୁକୂଳ ରୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଯିଏକି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁକୂଳଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଅନୁକୂଳ ରୟ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସିଜନ୍‌ରେ କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଠଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଅନୁକୂଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।

ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ ଏବଂ ବିପରାଜ ନିଗମ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ପ୍ରଭସିମରନଙ୍କ ସହ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅରଶଦ ଖାନ, ୟଶ ଠାକୁର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି।

ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ‌ରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସିରିଜ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଜୁନ୍ ୯ରୁ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍‌ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ।

ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ: ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟକିପର), ବିପରାଜ ନିଗମ, ୟଶ ଠାକୁର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅରଶଦ ଖାନ ଓ ଅନୁକୂଳ ରୟ।

ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଖେଳସୂଚୀ :

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (୦୯ ଜୁନ୍): ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (୧୧ ଜୁନ୍): ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ

ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (୧୩ ଜୁନ୍): ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ

ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ (୧୫ ଜୁନ୍): ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ

ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ (୧୭ ଜୁନ୍): ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ

ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ (୧୯ ଜୁନ୍): ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ

ଫାଇନାଲ୍ (୨୧ ଜୁନ୍): ଫାଇନାଲ୍

