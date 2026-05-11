ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଅପଶଦ୍ଦ କହିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା; ଆରିସିବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

RCB vs MI Controversy: ଆରସିବିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଆରିସିବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 2:37 PM IST

RCB Head Coach Punished, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର (୧୦ ମଇ) ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଡ୍ରାମା କେବଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆରସିବିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମ୍ୟାଚର ୧୮ତମ ଓଭର (୧୭.୨ ଓଭର) ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ବିସିସଆଇ?

ଆଇପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୩ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ଏକ ଲେଭଲ୍-୧ ର ଅପରାଧ। ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଅମିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜରିମାନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରସିବି ଆଉଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ୧୬୭ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଆରସିବିକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୫ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ରାଜ ବାୱାଙ୍କ ଏହି ଓଭରରେ ୱାଇଡ୍, ନୋ-ବଲ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକ୍କା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ରାସିଖ ସଲାମ ଦୌଡ଼ି କରି ଦୁଇ ରନ୍ ପୂରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରସିବିକୁ ଦୁଇ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।

୩୬ ବର୍ଷୀୟ ସୁଇଂ ମାଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମୁମ୍ବାଇର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ୩ଟି ଉଇକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶେଷ ଓଭରରେ ତାଙ୍କର ଛକ୍କା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କ୍ରୁନାଲ ୪୬ଟି ବଲ୍‌ରେ ୭୩ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୮ତମ ଓଭରରେ ଆଲ୍ଲା ଗଜନଫରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଛକ୍କା ମାରି ଆରସିବିର ବିଜୟ ପଥକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ।

ପ୍ଲେ-ଅଫରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ମୁମ୍ବାଇ-ଲକ୍ଷ୍ନୌ

ଆରସିବିର ଏହି ବିଜୟ ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲର ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଦଳ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସଠାରୁ ହାରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆରସିବି ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

