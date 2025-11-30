IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ
ଆଜି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସହିତ ପାଓ୍ବାର କୋଚ୍ ଭାବେ କାମ କରିବେ ।
Published : November 30, 2025 at 2:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହିଲେ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ । ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଆଉ ରସେଲଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଷ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଦର୍ଶକ । ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସହିତ ପାଓ୍ବାର କୋଚ୍ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ସେ ଏକ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରଥମ ପାଓ୍ବାର କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଗକୁ ମିନି ଅକ୍ସନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦ୍ବାରା ରିଟେନ ନ ହେବା ପରେ ଏହି 37 ବର୍ଷିୟ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଆଇପିଏଲରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛି । ଆଇପିଏଲରେ 12ଟି ସିଜନର ସ୍ମୃତି ଓ କେକେଆର ପରିବାରର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏବେବି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଛକା ମାରିବି ଓ ଓ୍ବିକେଟ ନେବି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଖେଳ ଦୁନିଆରୁ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବେ । KKRର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫରେ 2026ରେ ପାଓ୍ବାର କୋଚ ଭାବରେ । ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୁରା ଏନର୍ଜିସହ । "
ରସେଲ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ମୋଟ 140ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦଳର ଜିତ୍ ହାର ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା । କେକେଆର ପାଇଁ ସେ ମୋଟ 133ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 28.81 ହାରାହାରି ଏବଂ 174.97 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ସହିତ 25 93 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଆଇପିଏଲରେ ସେ ମୋଟ 2651 ରନ କରିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲରେ ସେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଫେବରେଟ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଆଜିଠୁ ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା; ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ