ETV Bharat / sports

୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚମକିଲେ ଅନାହତ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଟାଇଟଲ୍

Anahat Singh:୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଅନାହତ ସିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ର ଗାର୍ଲ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

Anahat Singh World Squash Junior Championship 2026
ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲେ ଭାରତର ଅନାହତ ସିଂ (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

World Junior Squash Championship: ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଅନାହତ ସିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ର ଗାର୍ଲ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଜିପ୍ଟର ରୁକୟା ସଲେମଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଗେମ୍‌ରେ ୧୧-୩, ୧୧-୭ ଏବଂ ୧୧-୯ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନାହତ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନାହତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌ରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ସହଜରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ସଲେମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ମୁକାବିଲା ସାମାନ୍ୟ କଡ଼ା ରହିଥିଲା, ତଥାପି ଅନାହତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଅନାହତଙ୍କ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାତ୍ର ୨ଟି ଗେମ୍ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲିଲି ୱିଲସନ, ହଂକଂର କ୍ଲୋ ଲୋ ଏବଂ ମାଲେସିଆର ଡଏସ ୟେ ସାନ ଲିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ)ର ହବିବା ରିଜ୍କ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାର୍ବ ସମେହଙ୍କୁ ୩-୧ ଗେମ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଭାଙ୍ଗିଲା ୨୧ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅନାହତ ଭାରତର ୨୧ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୫ରେ ଜୋଶନା ଚିନାପ୍ପା ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନସିପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ଅନାହତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଅନାହତଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଆଉ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାର୍ଲ୍ସ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ)ର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଶେଷ କରି ଏକ ନୂଆ ବିଜେତା ଦେଶ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ସେହି ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।

ଅନାହତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୨୮ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାହତ ସିନିୟର ପିଏସଏ ଟୁରର ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ର‍୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଶୀର୍ଷ-୨୦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ୱାଶ୍‌କୁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ୨୦୨୮ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ଅନାହତ ଜୁନିୟର ସ୍ତରର ଏହି ସଫଳତାକୁ ସିନିୟର ସ୍ତର ଏବଂ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇ ଦେଶର ନାଁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs AFG: ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌, ହେଲେ ଆୟୋଜକ ସାଜିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସିରିଜ୍‌

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ କ୍ରିକେଟ୍ ସୂଚୀ ଜାରି: କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

WORLD SQUASH JUNIOR CHAMPIONSHIP
ANAHAT SINGH
WHO IS ANAHAT SINGH
ଅନାହତ ସିଂ
JUNIOR WORLD SQUASH CHAMPION 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.