ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ୩ ଦିଗ୍ଗଜ
Women's T20 World Cup 2026: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : April 29, 2026 at 6:59 PM IST
New Zealand T20 WC 2026 Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁନ୍ ୧୨ ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳ ଘୋଷଣା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ଲି ତାହୁହୁ ଓ ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ।
୨୦୨୪ରେ ଆମେଲିଆ କେର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦଳର ସାମିଲ ଥିବା ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ ନେନ୍ସି ପଟେଲ ଓ ଇଜି ଶାର୍ପଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି। ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଇଜି ଶାର୍ପ ଦଳର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ। ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ରି ଇଲିଙ୍ଗ୍, ପଲି ଇଂଲିସ୍ ଓ ଡେଭୋନଶାୟାର୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେଲିଆ କେର୍ ହିଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
For #SophieDevine & #LeaTahuhu, it's one final chapter. 🔥
ICC Women's #T20WorldCup 2026 starts from 12th June!
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବେନ୍ ସୟର ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ଓ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୟର କହିଛନ୍ତି, 'ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତାହା ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ଇଜି ଏବଂ ନେନ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍।'
ସୟର ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ଗତ ଆଠଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସୟର କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ତିନିଜଣ ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବା ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ। ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଦଳ ତଥା ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦଳ ସହିତ ନିଜର ଶେଷ ମିଶନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।'
Melie Kerr will pilot New Zealand's title defence at the #T20WorldCup 🏆
ସୟର କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଦଳ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଗଭୀରତା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରହିଛି।" କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍-୨ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ:
ଅମେଲିଆ କେର୍ (ଅଧିନାୟିକା), ସୁଜି ବେଟ୍ସ, ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ଫ୍ଲୋରା ଡେଭୋନଶାୟାର୍, ଇଜି ଗେଜ୍, ମ୍ୟାଡି ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ରୁକ୍ ହଲିଡେ, ବ୍ରି ଇଲିଙ୍ଗ୍, ପଲି ଇଂଲିସ୍, ଜେସ୍ କେର୍, ରୋଜମେରୀ ମାୟାର୍, ନେନ୍ସି ପଟେଲ, ଜର୍ଜିଆ ପ୍ଲିମର୍, ଇଜି ଶାର୍ପ, ଲି ତାହୁହୁ।