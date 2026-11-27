70ତମ ବିଜୟ ସହ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍
Alexander Zverev: ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : November 27, 2026 at 1:04 PM IST
Alexander Zverev 70th win: ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ସେହି 12ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 70ଟି ଟୁର-ଲେଭଲ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ (26 ନଭେମ୍ୱର) ବୋଲୋଗ୍ନାଠାରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଜର୍ମାନୀର ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର-ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଥର ଫେରିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଜର୍ମାନୀର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ଟେନିସର ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋଜର ଫେଡେରର, ରାଫେଲ ନାଡାଲ ଏବଂ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଜନରେ 70 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି।
2024ରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ 69ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 70 ବିଜୟର ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 2026 ସିଜନ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି।
After his win vs Fery in the Davis Cup today, Zverev got his 70th win of the season That’s a personal record of his, surpassing his previous best of 69 in 2024 Only 12 men have reached 70 wins in a season this century… ▪️🇨🇭 Federer — 6 times ▪️🇷🇸 Djokovic — 5 times ▪️🇪🇸 Nadal — 5 times ▪️🇺🇸 Roddick — 2 times ▪️🏴 Murray — 2 times ▪️🇦🇺 Hewitt — 1 time ▪️🇪🇸 Ferrer — 1 time ▪️🇷🇺 Safin — 1 time ▪️🇮🇹 Sinner — 1 time ▪️🇩🇪 Schuettler — 1 time ▪️🇪🇸 Alcaraz — 1 time ▪️🇩🇪 Zverev — 1 time 🆕 A solid stat to end his season 🔥— GunnerNole (@gunnrnole) November 27, 2026
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ରୋଲାଣ୍ଡ ଗାରୋସ୍ (ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍) ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଜିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବଳରେ ସେ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଟିପି (ATP) ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଏଟିପି (ATP) ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର- 1 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ଇତିହାସର 30ତମ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ପୁରୁଷ ଟେନିସର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି।
ଜ୍ୱେରେଭଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏକ କଠିନ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କାମେରନ୍ ନୋରି ଜାନ୍-ଲେନାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଫଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଫର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବିଜୟ ସହ ଜର୍ମାନୀକୁ ମୁକାବିଲାରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଡବଲ୍ସ ମୁକାବିଲାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଜର୍ମାନୀ ଦଳ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ହାରିବା ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଏଟିପି (ATP) ୱିନ୍/ଲସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜ୍ୱେରେଭ୍ 2026 ସିଜନର ସମାପ୍ତି 70 ବିଜୟ ଏବଂ 19 ପରାଜୟର ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଟିପି ଇୟର-ଏଣ୍ଡ୍ ନମ୍ବର-1 (ATP Year-End No. 1) ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ସିଜନ୍ ଶେଷରେ ପୁରୁଷ ଏଟିପି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର-1 ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ ଜର୍ମାନ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏଟିପି ଫାଇନାଲ୍ସ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଇୟର-ଏଣ୍ଡ୍ ନମ୍ବର-1 ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Germany aren't done yet 🇩🇪 The world No. 1 brings Germany level and it's all down to the doubles! @DavisCup | #DavisCup https://t.co/XK15XWXwHr— ATP Tour (@atptour) November 26, 2026
ସେ ଏଟିପି (ATP) କୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଟ୍ରଫି ଧରିବା ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର କଥା। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଜିତିପାରିବି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସାରା ବର୍ଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଟ୍ରଫି ଧରି ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି। ଇୟର-ଏଣ୍ଡ୍ ନମ୍ବର 1 (Year-End No. 1) ହେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା। ଏହା ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା।”
2000 ମସିହାରୁ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ଅତି କମରେ 70ଟି ଟୁର-ଲେଭଲ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏହି ଖେଳର ଅନେକ ଦିଗଜ୍ଜ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମରାଟ୍ ସାଫିନ୍ 2000 ମସିହାରେ 73ଟି ବିଜୟ ସହିତ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଲେଟନ୍ ହେୱିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 2001ରେ 80ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରେନର ଶ୍ୟୁଟଲର 2003ରେ 71ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡି ରୋଡିକ୍ 2003 (72) ଏବଂ 2004 (74) ରେ ଏହି ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।