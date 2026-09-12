ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର୍ ଜେଭରେଭ୍: ବେନ୍ ସେଲଟନଙ୍କ ସହ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା
କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବେନ୍ ସେଲ୍ଟନ୍ ।
Published : September 12, 2026 at 2:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ କାରେନ୍ ଖାଚାନୋଭ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜେଭରେଭ୍ । ଏହି ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ୨୦୨୦ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ୍ରେ ହୃଦୟବିଦାରକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ୬-୩, ୭-୬(୭), ୭-୬(୬) ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ବେନ୍ ସେଲ୍ଟନ୍ ଆର୍ଥର୍ ଆଶ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟିଆଫୋଙ୍କୁ ୪-୬, ୬-୩, ୬-୩, ୭-୫ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଜେଭରେଭ୍
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜେଭରେଭ୍ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ତିନିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ରେ ରନର୍-ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
Shelton 🆚 Zverev— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Sunday in New York. pic.twitter.com/vGaBKJw1EK
୨୦୨୬ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଜେଭରେଭ୍ କେବଳ ତିନିଟି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ - ଯଥା ୨୦୨୦ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍, ୨୦୨୪ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ । ତଥାପି, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜୟ ଥିଲା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ବିଜୟ ।
ଦୁଇଟି ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ର ମୁକାବିଲା କରି ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜେଭରେଭ୍
ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ୩-୩ ସ୍ଥିତିରୁ ଜେଭରେଭ୍ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରିଥିଲେ; ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 'ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରେକ୍' ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖି ୬-୩ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଟ୍ଟି ଜିତି ନେଇଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଜେଭରେଭ୍ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଚାନୋଭ୍ ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫-୪ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଜେଭରେଭ୍, ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଖେଳି ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
The top seed will compete for the US Open title!— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
Alexander Zverev defeats Khachanov in straight sets, 6-3, 7-6, 7-6. pic.twitter.com/3HxgWDkFyv
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲରେ ବେନ୍ ସେଲ୍ଟନ୍
ଆର୍ଥର୍ ଆଶ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟିଆଫୋଙ୍କୁ ୪-୬, ୬-୩, ୬-୩, ୭-୫ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେଲ୍ଟନ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ହାରିବା ପରେ ସେ ସଂଯମତାର ସହ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର୍ ଜେଭରେଭ୍ ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ।
BEN SHELTON IS INTO THE US OPEN MEN'S SINGLES FINAL! pic.twitter.com/kAGY8shd6g— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ଟି ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଟିଆଫୋ (Tiafoe) ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ 'ବ୍ରେକ୍' (break) ସହାୟତାରେ ସେଟ୍ଟି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ରେ ସେଲ୍ଟନ୍ (Shelton) ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କରି ୬-୪ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଟ୍ କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ।
୨୦୨୬ US Open ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ରେ ସେଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦୨୩ US Open ଏବଂ ୨୦୨୫ Australian Open-ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋକୋ ଗଫ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଲେନା ରିବାକିନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରେଜଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବେନ୍ ଶେଲଟନ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ