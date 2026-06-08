French Open: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍, ଜିତିଲେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍
Alexander Zverev: ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : June 8, 2026 at 9:27 AM IST
French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀଡ୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନା ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲାଭିଓ କୋବୋଲିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ୫ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ୬-୧, ୪-୬, ୬-୪, ୬-୭, ୬-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ଘଣ୍ଟା ୧୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ୨୪ ବର୍ଷୀୟ କୋବୋଲିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା।
୧୦ମ ସୀଡ୍ ଫ୍ଲାଭିଓ କୋବୋଲିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ସହଜରେ ୬-୧ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ କୋବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୱେରେଭ୍ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍ରେ କୋବୋଲି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଟାଇ ବ୍ରେକରକୁ ୭-୫ ରେ ଜିତି ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ସେଟ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ସେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ହିଁ ଜ୍ୱେରେଭ୍ କୋବୋଲିଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ୨-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋବୋଲିଙ୍କ ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସେଟ୍କୁ ୬-୧ ରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
THE WAIT IS OVER 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/i1PL0lkgAf— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ଓପନ୍ ଏରାର ପ୍ରଥମ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ୮୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରୋଲାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରୋସର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୌଣସି ଜର୍ମାନ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହେନର୍ ହେନକେଲ୍ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବୋରିସ୍ ବେକର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ଶେଷ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ZVEREV ROLAND-GARROS CHAMPION 🇩🇪#RolandGarros pic.twitter.com/iHUPiZwrZl— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଦୁଇଟି ଏଟିପି ଫାଇନାଲ୍ସ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଟୋକିଓରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ୨୦୨୦ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍, ୨୦୨୪ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।
From high above, rise for the win 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ix3PaMhU15— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ଟପ୍-ର୍ୟାଙ୍କ୍ଧାରୀ ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଆଘାତ (ଇଞ୍ଜୁରୀ) କାରଣରୁ ହାରି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୪ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଜ୍ୱେରେଭ୍ଙ୍କୁ ବିଜୟର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍କାରାଜ୍ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁନଥିଲେ।