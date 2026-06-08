ETV Bharat / sports

French Open: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍, ଜିତିଲେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍

Alexander Zverev: ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।

French Open 2026 Alexander Zverev Wins First Career Grand Slam Title
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀଡ୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କ ସାମ୍ନା ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲାଭିଓ କୋବୋଲିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ୫ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ୬-୧, ୪-୬, ୬-୪, ୬-୭, ୬-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ଘଣ୍ଟା ୧୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ୨୪ ବର୍ଷୀୟ କୋବୋଲିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା।

୧୦ମ ସୀଡ୍ ଫ୍ଲାଭିଓ କୋବୋଲିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌କୁ ସହଜରେ ୬-୧ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ କୋବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୱେରେଭ୍ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍‌ରେ କୋବୋଲି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଟାଇ ବ୍ରେକରକୁ ୭-୫ ରେ ଜିତି ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ସେଟ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ସେଟ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌ରେ ହିଁ ଜ୍ୱେରେଭ୍ କୋବୋଲିଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ୨-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋବୋଲିଙ୍କ ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୧ ରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।

ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ଓପନ୍ ଏରାର ପ୍ରଥମ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ୮୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରୋଲାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରୋସର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୌଣସି ଜର୍ମାନ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହେନର୍ ହେନକେଲ୍ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବୋରିସ୍ ବେକର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ଶେଷ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଦୁଇଟି ଏଟିପି ଫାଇନାଲ୍ସ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଟୋକିଓରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ୨୦୨୦ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍, ୨୦୨୪ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଟପ୍-ର‍୍ୟାଙ୍କ୍‌ଧାରୀ ୟାନିକ୍ ସିନର୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଆଘାତ (ଇଞ୍ଜୁରୀ) କାରଣରୁ ହାରି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୪ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ବିଜୟର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲ୍‌କାରାଜ୍ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁନଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ: ଜାପାନକୁ ୪-୧ ରେ ହରାଇ ଜିତିଲା ଏସିଆ କପ୍

ଭାରତର ଝିଅମାନେ କଲେ କମାଲ! ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

FRENCH OPEN 2026 WINNER
ZVEREV VS COBOLLI FRENCH OPEN FINAL
FRENCH OPEN 2026
ALEXANDER ZVEREV GRAND SLAM TITLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.