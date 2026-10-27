ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ ରହାଣେ ବାଛିଲେ 5 ଦ୍ରୁତ ବୋଲର; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି! ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପାଞ୍ଚଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 27, 2026 at 2:33 PM IST
ODI World Cup 2027: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପାଞ୍ଚଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ରହାଣେଙ୍କ ଏହି ଚୟନ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ସେ ନିଜର ଏହି ତାଲିକାରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିସି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି।
ରହାଣେଙ୍କ ନିଜ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପେସ୍ ଆଟାକରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନାମ ହେଉଛି ଯୁବ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 156.7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ମୟଙ୍କଙ୍କୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବଳ 11ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଦିନିକିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମୟଙ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୟନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
Ajinkya Rahane picks India’s 5 pacers at the 2027 World Cup. https://t.co/uZiZNBCksq— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 25, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଅର୍ଶଦୀପ 18ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 30ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର (101ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 148ଟି ୱିକେଟ୍) ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହାଣେ ନିଜ ପେସ୍ ଆଟାକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସିରାଜ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦଳୀୟ ସଂଯୋଜନ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଚୟନରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 26ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ହର୍ଷିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ମହମ୍ମଦ ସାମି ଏହି ତାଲିକାରେ ନଥାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, କାରଣ ସେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସାମିଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 2025 ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି।