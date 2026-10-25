କୋହଲି OUT, ଧୋନୀ IN! ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଚୟନ କଲେ ଅଲ୍ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଲେଭେନ୍, ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Ajinkya Rahane: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ନିଜର ଅଲ୍ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ ଇଲେଭେନ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
Published : October 25, 2026 at 4:01 PM IST
Ajinkya Rahane: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ନିଜର ଅଲ୍ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ ଇଲେଭେନ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନାମର ଅନୁପସ୍ଥିତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ରହାଣେ ନିଜ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଏହି ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବାହିନୀକୁ ମଜଭୁତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଦଳରେ କୋହଲି ଓ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନାମ ନଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ଦଳରେ ମୁରଲୀ ବିଜୟ ଏବଂ ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ ଓପନର୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ରହାଣେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍ କିପର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଓ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
If Ajinkya Rahane had to pick his all-time Indian Test XI, who would make the cut? 👀 Find out if your favourites feature in his lineup! Ajab Sawaal Ghazab Jawaab is LIVE NOW on Sony LIV and our YouTube channel. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T201 on 27th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 24, 2026
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ନମିଳିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି 'କିଙ୍ଗ କୋହଲି' ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି କ୍ରମରେ ହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଚୟନ ପଛର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହାଣେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଯଶପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଓ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ବଳରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଓ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ଅଲ୍ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ XI:
ମୁରଲୀ ବିଜୟ, ଶିଖର ଧୱନ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟକିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଓ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା।