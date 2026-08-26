ETV Bharat / sports

ବ୍ରାଜିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାନାମା ସହ ଲଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ; ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା AIFF

ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାନାମାକୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

India vs Panama Football Friendly Confirmed for Sept 26
ବ୍ରାଜିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାନାମା ସହ ଲଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳକୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ବିପକ୍ଷ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ମିଳିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାନାମାକୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବ, ସେନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପାନାମା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ପରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ପାନାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫାର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ୪୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ-୫୦ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କାରଣ ଖାଲିଦ୍ ଜମିଲ୍‌ଙ୍କ ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସ୍ତରକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାନାମା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକା ଏବଂ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ଭାରତର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ।

ପାନାମା ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ସମେତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବା ତିନିଟି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଉଭୟ ଦଳ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୫ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି।

ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘର ଉପ-ମହାସଚିବ ଏମ୍. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାନାମା ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାକୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରାଜିଲ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାନାମା ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ଆମ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ହେବ। ପାନାମା ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ-୫୦ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଖାଲିଦ୍ ଜମିଲ୍‌ଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

BCCI ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଏସବୁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା

ଭାରତ ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ; ୪ଟି ବଲ୍ ପକାଇ ନେଲେ ୨ ୱିକେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO

ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଫିଫା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।"

TAGGED:

INDIA VS PANAMA FOOTBALL
INDIAN FOOTBALL TEAM SCHEDULE
INDIA VS PANAMA FOOTBALL MATCH
ଭାରତ ବନାମ ପାନାମା
INDIA VS PANAMA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.