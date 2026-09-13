ETV Bharat / sports

ସୁପର ସଣ୍ଡେ'ରେ ଡବଲ୍ ଧମାକା! ମହିଳାଙ୍କ ପରେ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ

India vs South Korea: ରବିବାର ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୪-୧ ଗୋଲ୍ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

India vs South Korea Hockey Final
କୋରିଆକୁ ହରାଇ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ((HOCKEY INDIA X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ଫିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୪-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ହକି ଦଳ ଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜ ଟାଇଟଲ୍‌କୁ ସଫଳତାର ସହ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ସମେତ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ରବିବାର (୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏଏଚ୍‌ଏଫ୍‌ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍‌ର ଏକ ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୪-୧ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ କେବଳ ନିଜର ମହାଦେଶୀୟ ଟାଇଟଲ୍‌କୁ ସଫଳତାର ସହ ବଜାୟ ରଖିନାହିଁ, ବରଂ ଏସୀୟ ହକିରେ ଭାରତର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି।

ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍‌ ନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତର ଉଭୟ ଯୁବ ଦଳ ମହାଦେଶୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ମହିଳା ଦଳର ବିଜୟର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନ୍ କୋରିଆର ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୯ମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଜିତ ଯାଦବ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ୧-୦ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୧୩ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅନମୋଲ ଏକ୍କା ଏକ ଗୋଲ୍‌ ଦେଇ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳର ଗତିପଥ ଆଦୌ ବଦଳି ନଥିଲା। ଭାରତ ବଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ କୋରିଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହାଫ୍‌ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ଖେଳର ୨୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରଭଦୀପ ସିଂହ କୋରିଆ ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ୩-୦ ର ଏହି ବିଶାଳ ଅଗ୍ରଣୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ମନୋବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡରମାନେ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ କୋରିଆର ପାସିଂ ଲାଇନ୍‌କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲା। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩-୦ ର ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତି ସହ ଆଗରେ ରହିଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖେଳର ଶେଷ ତଥା ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୫୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆଶୁ ମୋର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ୪-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା କାରଣ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ୫୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲି ମିନ୍‌ହାୟକ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସର ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ୍‌ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବଲ୍‌କୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗୋଲ୍ କୋରିଆର ପରାଜୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

INDIA VS SOUTH KOREA HOCKEY FINAL
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହକି ଫାଇନାଲ୍
ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ୨୦୨୬
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା
JUNIOR MENS ASIA CUP 2026 FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.